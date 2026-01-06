logo

У Путина показали карту мира с "зонами влияния" США, Китая и России

Представитель Путина Кирилл Дмитриев распространил карту мира с условным разделением на зоны влияния США, Китая и России, включая Европу.

6 января 2026, 17:05
Представитель Владимира Путина и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обнародовал в соцсетях карту мира, поделенную на так называемые "зоны влияния" трех государств, а именно США, Китая и России.

У Путина показали карту мира с "зонами влияния" США, Китая и России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кирилл Дмитриев сделал репост сообщения в социальной сети X (бывший Twitter), заблокированной в России с марта 2022 года. На изображении планета условно разделена между тремя мировыми лидерами: Дональдом Трампом, Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

Согласно этой схеме "сфера влияния" США охватывает Северную и Южную Америки, а также Гренландию. Китайской стороне приписывают контроль над Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком, Австралией и значительной частью Африки.

"Зона влияния" российского диктатора Владимира Путина на карте распространилась далеко за пределы РФ и включала всю территорию Европы, а также Северо-Восточную Африку.

"Эпоха перекройки карт влияния. ЕС "внимательно следит"", — написал Дмитриев.

У Путина показали карту мира с ”зонами влияния” США, Китая и России - фото 2

Карта мира с "зонами влияния" США, Китая и России

Оригинальное сообщение принадлежит пользователю под ником BenAris, который называет себя репортером из России, ранее работавшим в московском бюро Daily Telegraph.

"Вот забавная карта того, как сейчас распределена власть в мире... разве что это не шутка. Она действительно так разделена. Международный порядок, основанный на правилах, действительно мертв. Кто-то разбудит европейцев и объяснит им это", — написал BenAris под картой с "зонами влияния" США, КНР и РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле согласились с потерей союзника после атаки США на Венесуэлы, однако заявили о создании "зон влияния". По идее Москвы Россия видит возможность влияния на страны бывшего СССР, в частности Украину.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о "зонах влияния" и указали, что российское влияние "ограничивается чемоданом с какашками Путина".



Источник: https://x.com/kadmitriev/status/2008478118210621806
