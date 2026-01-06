logo_ukra

BTC/USD

93491

ETH/USD

3267.31

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Путіна показали карту світу з "зонами впливу" США, Китаю та Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна показали карту світу з "зонами впливу" США, Китаю та Росії

Представник Путіна Кирил Дмитрієв поширив карту світу з умовним поділом на зони впливу США, Китаю та Росії, включно з Європою.

6 січня 2026, 17:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представник Володимира Путіна та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв оприлюднив у соцмережах карту світу, поділену на так звані "зони впливу" трьох держав, а саме США, Китаю та Росії. 

У Путіна показали карту світу з "зонами впливу" США, Китаю та Росії

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Кирил Дмитрієв зробив репост допису в соціальній мережі X (колишній Twitter), яка заблокована в Росії з березня 2022 року. На зображенні планета умовно розділена між трьома світовими лідерами: Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним.

Згідно з цією схемою, "сфера впливу" США охоплює Північну та Південну Америки, а також Гренландію. Китайській стороні приписують контроль над Південно-Східною Азією, Близьким Сходом, Австралією та значною частиною Африки. 

"Зона впливу" російського диктатора Володимира Путіна на карті поширилася далеко за межі РФ та включали всю територію Європи, а також Північно-Східну Африку.

"Епоха перекроювання карт впливу. ЄС "уважно стежить"", — написав Дмитрієв.

У Путіна показали карту світу з ”зонами впливу” США, Китаю та Росії - фото 2

Карта світу з "зонами впливу" США, Китаю та Росії

Оригінальний допис належить користувачеві під ніком BenAris, який називає себе репортером з Росії, що раніше працював у московському бюро Daily Telegraph.

"Ось кумедна карта того, як зараз розподілена влада у світі... хіба що це не жарт. Воно справді так розділене. Міжнародний порядок, заснований на правилах, справді мертвий. Хтось розбудить європейців і пояснить їм це", — написав сам BenAris під картою з "зонами впливу" США, КНР та РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі погодилися з втратою союзника після атаки США на Венесуели, однак заявили про створення "зон впливу". За ідеєю Москви, Росія вбачає можливість впливу на країни колишнього СРСР, зокрема Україну.

Також "Коментарі" писали, що в МЗС України відреагували на заяви РФ про "зони впливу" та вказали, що російський вплив "обмежується валізою з какашками Путіна".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/kadmitriev/status/2008478118210621806
Теги:

Новини

Всі новини