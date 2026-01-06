У Путіна показали карту світу з "зонами впливу" США, Китаю та Росії

Представник Володимира Путіна та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв оприлюднив у соцмережах карту світу, поділену на так звані "зони впливу" трьох держав, а саме США, Китаю та Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Кирил Дмитрієв зробив репост допису в соціальній мережі X (колишній Twitter), яка заблокована в Росії з березня 2022 року. На зображенні планета умовно розділена між трьома світовими лідерами: Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним.

Згідно з цією схемою, "сфера впливу" США охоплює Північну та Південну Америки, а також Гренландію. Китайській стороні приписують контроль над Південно-Східною Азією, Близьким Сходом, Австралією та значною частиною Африки.

"Зона впливу" російського диктатора Володимира Путіна на карті поширилася далеко за межі РФ та включали всю територію Європи, а також Північно-Східну Африку.

"Епоха перекроювання карт впливу. ЄС "уважно стежить"", — написав Дмитрієв.

Карта світу з "зонами впливу" США, Китаю та Росії

Оригінальний допис належить користувачеві під ніком BenAris, який називає себе репортером з Росії, що раніше працював у московському бюро Daily Telegraph.

"Ось кумедна карта того, як зараз розподілена влада у світі... хіба що це не жарт. Воно справді так розділене. Міжнародний порядок, заснований на правилах, справді мертвий. Хтось розбудить європейців і пояснить їм це", — написав сам BenAris під картою з "зонами впливу" США, КНР та РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі погодилися з втратою союзника після атаки США на Венесуели, однак заявили про створення "зон впливу". За ідеєю Москви, Росія вбачає можливість впливу на країни колишнього СРСР, зокрема Україну.

Також "Коментарі" писали, що в МЗС України відреагували на заяви РФ про "зони впливу" та вказали, що російський вплив "обмежується валізою з какашками Путіна".