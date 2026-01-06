Геополітичний торг Путіна з Трампом: Росія хоче Україну в обмін на Венесуелу

Захоплення США лідера Венесуели Ніколаса Мадуро стало серйозним ударом по геополітичних позиціях Кремля в Латинській Америці. Володимир Путін фактично втратив одного зі своїх ключових союзників за межами пострадянського простору. Однак у Москві дедалі частіше звучить думка, що ця поразка може мати і приховані вигоди, якщо світ дедалі чіткіше поділятиметься на сфери впливу.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Операція США у Венесуелі відбулася через вісім місяців після того, як Путін публічно оголосив про стратегічне партнерство з Мадуро. Це викликало неоднозначну реакцію в Росії на дії США.

Частина націоналістів критикує Кремль за втрату союзника та порівнює швидку операцію США з затяжною і кривавою війною Росії проти України. Однак у владних колах звучить прагматичніша оцінка щодо відродження доктрини Монро та сфер впливу.

"Росія втратила союзника в Латинській Америці. Але якщо це приклад дії доктрини Монро Трампа, як це виглядає, то Росія також має свою власну сферу впливу", — заявило високопоставлене російське джерело в коментарі Reuters.

Доктрина Монро — це проголошена у 1823 році політична стратегія США, яка визначала Західну півкулю зоною їхніх виключних інтересів і забороняла європейським державам подальшу колонізацію чи втручання у справи американських націй. Вона базувалася на принципі "Америка для американців". Однак оновлену доктрину Монро від Трампа можна тлумачити по-різному.

"Те, що Трамп щойно "вкрав" президента іншої країни, показує, що міжнародного права фактично не існує. Є лише закон сили, але Росія це давно знає. Чи справді Сполучені Штати готові визнати домінування Росії над колишнім Радянським Союзом, чи це просто тому, що Сполучені Штати настільки сильні, що не потерплять жодних великих держав, навіть близьких до них?", — сказав колишній радник Кремля Сергій Марков.

