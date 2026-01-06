Геополітичний торг Путіна з Трампом: Росія хоче Україну в обмін на Венесуелу

Рубрики
Захоплення США лідера Венесуели Ніколаса Мадуро стало серйозним ударом по геополітичних позиціях Кремля в Латинській Америці. Володимир Путін фактично втратив одного зі своїх ключових союзників за межами пострадянського простору. Однак у Москві дедалі частіше звучить думка, що ця поразка може мати і приховані вигоди, якщо світ дедалі чіткіше поділятиметься на сфери впливу.
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Операція США у Венесуелі відбулася через вісім місяців після того, як Путін публічно оголосив про стратегічне партнерство з Мадуро. Це викликало неоднозначну реакцію в Росії на дії США.
Частина націоналістів критикує Кремль за втрату союзника та порівнює швидку операцію США з затяжною і кривавою війною Росії проти України. Однак у владних колах звучить прагматичніша оцінка щодо відродження доктрини Монро та сфер впливу.
Доктрина Монро — це проголошена у 1823 році політична стратегія США, яка визначала Західну півкулю зоною їхніх виключних інтересів і забороняла європейським державам подальшу колонізацію чи втручання у справи американських націй. Вона базувалася на принципі "Америка для американців". Однак оновлену доктрину Монро від Трампа можна тлумачити по-різному.
