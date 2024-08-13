Зампред российского Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев, который ранее прославился угрозами ядерным армагеддоном, пообещал наказать Украину за события в Курской области. Соответствующее заявление он сделал на совещании, где обсуждалась ситуация в российском приграничье.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Они понесут за то, что сделали, безусловно заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал. Включая руководство киевского националистического режима", — заявил политик.

При этом, сразу обратило на себя внимание, что Дмитрий Медведев ни разу не упомянул ядерное оружие и почему-то не пообещал, что оккупанты дойдут до границ Польши.

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