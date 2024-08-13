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У Путина посовещались и рассказали, чем ответят Украине за операцию в Курской области

Дмитрий Медведев озвучил невнятные угрозы из-за потери РФ своих территорий

сегодня, 16:25
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Кравцев Сергей

Зампред российского Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев, который ранее прославился угрозами ядерным армагеддоном, пообещал наказать Украину за события в Курской области. Соответствующее заявление он сделал на совещании, где обсуждалась ситуация в российском приграничье.

У Путина посовещались и рассказали, чем ответят Украине за операцию в Курской области

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Они понесут за то, что сделали, безусловно заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал. Включая руководство киевского националистического режима", — заявил политик.

При этом, сразу обратило на себя внимание, что Дмитрий Медведев ни разу не упомянул ядерное оружие и почему-то не пообещал, что оккупанты дойдут до границ Польши. 

Читайте также на портале "Комментарии" — усугубляющаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Однако, пока что мало признаков того, что это работает. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

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Ранее "Комментарии" писали – достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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