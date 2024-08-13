У Путина посовещались и рассказали, чем ответят Украине за операцию в Курской области

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Кравцев Сергей
Зампред российского Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев, который ранее прославился угрозами ядерным армагеддоном, пообещал наказать Украину за события в Курской области. Соответствующее заявление он сделал на совещании, где обсуждалась ситуация в российском приграничье.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
При этом, сразу обратило на себя внимание, что Дмитрий Медведев ни разу не упомянул ядерное оружие и почему-то не пообещал, что оккупанты дойдут до границ Польши.
Читайте также на портале "Комментарии" — усугубляющаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Однако, пока что мало признаков того, что это работает. Об этом говорится в материале "Bloomberg".
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин умывает руки: на кого Кремль перекладывает ответственность за события в Курской области.
Ранее "Комментарии" писали – достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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