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У Путина поставили ультиматум Украине, в противном случае угрожают покончить с суверенитетом

По словам зампреда Совбеза РФ, некоторое время назад Украина проявила желание "договариваться по ключевым моментам, причём на относительно, на наш взгляд, реалистической позиции"

сегодня, 11:10 comments2129
Автор:

Кравцев Сергей
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Сначала спикеры Кремля обижались на Украину из-за отказа соглашаться на договоренности о прекращении войны на условиях Москвы. Теперь же перешли к открытым угрозам. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ официального Киева договариваться с Москвой – это автоматическое уменьшение шансов на то, что конфликт удастся урегулировать за столом переговоров, по мирному. Также это грозит тому, что Украина в итоге потеряет свой суверенитет. Как передает портал "Комментарии", об этом Медведев заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, пишет российский "Интерфакс". 

У Путина поставили ультиматум Украине, в противном случае угрожают покончить с суверенитетом

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Медведев отметил, что отказ Украины путём переговоров решать спорные вопросы может привести к новым разрушениям, к новым гибелям среди мирного населения в стране. Также Украина может лишиться части территорий и в итоге распрощаться с суверенитетом.                       

По словам Медведева, ещё несколько месяцев назад Киев активно проявлял желание договориться, были определенные позиции, на которых можно было сойтись. Они заключались в том, чтобы признать территориальные реалии, то есть, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, согласиться на внеблоковый статус и придерживаться нейтральной политики. Медведев отметил, Украина соглашалась на эти условия и во время встречи в Беларуси и во время встреч в Турции, но позже под влиянием западных союзников Украина изменила свою позицию и фактически переговоры застопорилась.

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/844417
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