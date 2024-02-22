logo

BTC/USD

51687.38

ETH/USD

2992.34

LTC/USD

69.23

USD/UAH

38.75

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина появилась новая фаворитка, имеющая политические амбиции
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина появилась новая фаворитка, имеющая политические амбиции

Камила Валиева поддержала главу Кремля и нарвалась на критику в сети

сегодня, 21:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известная в России фигуристка Камила Валиева впервые публично выразила поддержку президенту страны Владимиру Путину. Это произошло после того, как юная спортивная знаменитость побывала на церемонии открытия спортивного мероприятия вместе с хозяином Кремля.

У Путина появилась новая фаворитка, имеющая политические амбиции

Российская фигуристка Камила Валиева (фото из открытых источников)

Такое заявление Камила Валиева обнародовала на собственном telegram-канале . Там российская спортсменка выразила благодарность Владимиру Путину за "Игры будущего" — фиджитал-турнир, который состоится с 21 февраля по 3 марта в городах Казань и Сочи.

"Мы первая страна, которая устраивает такой международный турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна".

Хочу еще раз выразить огромное спасибо за то, что поддерживаете меня в очень сложный период. Спасибо за вашу любовь и добрые слова.

Надеюсь, несмотря ни на что, наша страна будет становиться только сильнее и создавать новые мировые форматы”, – написала спортсменка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали новые подробности о пассии Путина . Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Как выяснили, она дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.

Екатерине Мизулиной — 39 лет, она является главой Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать – убежденная путинистка, являющаяся пропагандистом антиукраинских методик кремлевского режима. Отец Екатерины Михаил Мизулин — известный как профессор-философ, он является одним из ведущих ученых российской столицы. Россиянка прилагает усилия, чтобы очистить социальные сети от критикующих Путина и его диктаторские решения. Мизулина является выпускницей Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета 2004 года и имеет степень истории искусств и индонезийского языка. Она была переводчиком в составе официальных российских делегаций, ездящих в Китай.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости