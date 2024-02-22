У Путина появилась новая фаворитка, имеющая политические амбиции

Известная в России фигуристка Камила Валиева впервые публично выразила поддержку президенту страны Владимиру Путину. Это произошло после того, как юная спортивная знаменитость побывала на церемонии открытия спортивного мероприятия вместе с хозяином Кремля.

Российская фигуристка Камила Валиева (фото из открытых источников)

Такое заявление Камила Валиева обнародовала на собственном telegram-канале . Там российская спортсменка выразила благодарность Владимиру Путину за "Игры будущего" — фиджитал-турнир, который состоится с 21 февраля по 3 марта в городах Казань и Сочи.

"Мы первая страна, которая устраивает такой международный турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна".

Хочу еще раз выразить огромное спасибо за то, что поддерживаете меня в очень сложный период. Спасибо за вашу любовь и добрые слова.

Надеюсь, несмотря ни на что, наша страна будет становиться только сильнее и создавать новые мировые форматы”, – написала спортсменка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали новые подробности о пассии Путина . Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Как выяснили, она дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.

Екатерине Мизулиной — 39 лет, она является главой Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать – убежденная путинистка, являющаяся пропагандистом антиукраинских методик кремлевского режима. Отец Екатерины Михаил Мизулин — известный как профессор-философ, он является одним из ведущих ученых российской столицы. Россиянка прилагает усилия, чтобы очистить социальные сети от критикующих Путина и его диктаторские решения. Мизулина является выпускницей Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета 2004 года и имеет степень истории искусств и индонезийского языка. Она была переводчиком в составе официальных российских делегаций, ездящих в Китай.

