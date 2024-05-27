У Путина появился еще один вид мощного "оружия": глава МИД Польши раскрыл детали

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Кравцев Сергей
Кремлевский диктатор Владимир Путин сегодня является "абсурдным лидером международного консерватизма", использующий традиционализм как оружие, чтобы склонить на свою сторону западных правых. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Министр предупредил, что Владимир Путин пытается склонить на свою сторону правых в Европе и США, используя традиционализм как оружие.
К примеру, Центральная Европа на 10-15 лет отставала от Западной в отношении к этим вопросам, заявил глава МИД Польши.
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Также издание "Комментарии" сообщало – генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Китаем России является решающим фактором, влияющим на ход войны в Украине. Он призвал страны блока направить Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности. Кроме того, Столтенберг считает, что страны-союзники, которые поставляют оружие Украине, должны отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории РФ. Чего можем ожидать в обозримом будущем от партнеров в военном смысле, а также в плане влияния на КНР и РФ? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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