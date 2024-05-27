У Путина появился еще один вид мощного "оружия": глава МИД Польши раскрыл детали

Кремлевский диктатор Владимир Путин сегодня является "абсурдным лидером международного консерватизма", использующий традиционализм как оружие, чтобы склонить на свою сторону западных правых. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Министр предупредил, что Владимир Путин пытается склонить на свою сторону правых в Европе и США, используя традиционализм как оружие.

"Он – абсурдный лидер международного консерватизма. Мы говорим о полковнике КГБ [Комитета государственной безопасности СССР], ей-богу. Я думаю, что россияне около 15 лет назад провели определенный опрос, а может, они просто заметили, что по некоторым вопросам, таким как отношение к гомосексуализму, полу, ко всем видам идентичностей, можно вбить клинья в наши общества", – пояснил Сикорский.

К примеру, Центральная Европа на 10-15 лет отставала от Западной в отношении к этим вопросам, заявил глава МИД Польши.

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