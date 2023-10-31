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У Путина пожаловались на Запад и заявили о введении "особого режима"

В Кремле заявляют, что этот якобы западный мир развязал "войну" против России

сегодня, 17:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Спикер российского президента Дмитрий Песков снова пожаловался на Запад, якобы развязавший "квазивную" против России. Поэтому, в ответ, по его словам, Кремль решил ввести особый режим для компаний из "недружественных стран". Об этом сообщает ТАСС

У Путина пожаловались на Запад и заявили о введении "особого режима"

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, теперь на территории Российской Федерации для компаний стран Запада действует "особый режим". А все потому, что против России "развязал западный мир" якобы "квазивную".


"Но с учетом той, наверное, "квазийной", которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, отсюда выходящих под давлением своих правительств, действует особый режим", — заявил Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что для компаний из "недружественных стран нет свободного выхода" из России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне придумали новый фейк о биолабораториях в Украине. Минобороны России разгоняет новую ложь о работе американских биолабораторий в Украине. Ранее пропагандисты пытались запугать историями об инфицированных голубях, которые Киев намерен "использовать" для химатаки Россией. Теперь в этом сериале российского бреда есть новый сезон историй: США планируют возобновить работу биообъектов в Украине и стремятся начать сбор опасных патогенов на западных территориях в свои коллекции, заявляет ведомство.

Соответствующие "риски" для россиян прокомментировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что ранее российские спецслужбы разоблачили намерения Вашингтона, поэтому США вынужденно ограничили "свое военно-биологическое присутствие в Украине". Однако повышенный интерес к Киеву остался, утверждает Кириллов.



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