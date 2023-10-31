Спикер российского президента Дмитрий Песков снова пожаловался на Запад, якобы развязавший "квазивную" против России. Поэтому, в ответ, по его словам, Кремль решил ввести особый режим для компаний из "недружественных стран". Об этом сообщает ТАСС

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, теперь на территории Российской Федерации для компаний стран Запада действует "особый режим". А все потому, что против России "развязал западный мир" якобы "квазивную".

"Но с учетом той, наверное, "квазийной", которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, отсюда выходящих под давлением своих правительств, действует особый режим", — заявил Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что для компаний из "недружественных стран нет свободного выхода" из России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне придумали новый фейк о биолабораториях в Украине. Минобороны России разгоняет новую ложь о работе американских биолабораторий в Украине. Ранее пропагандисты пытались запугать историями об инфицированных голубях, которые Киев намерен "использовать" для химатаки Россией. Теперь в этом сериале российского бреда есть новый сезон историй: США планируют возобновить работу биообъектов в Украине и стремятся начать сбор опасных патогенов на западных территориях в свои коллекции, заявляет ведомство.

Соответствующие "риски" для россиян прокомментировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что ранее российские спецслужбы разоблачили намерения Вашингтона, поэтому США вынужденно ограничили "свое военно-биологическое присутствие в Украине". Однако повышенный интерес к Киеву остался, утверждает Кириллов.