logo

BTC/USD

73919

ETH/USD

2311.32

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия У Путина предложили Трампу соглашение по Европе и РФ: какое предложение
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина предложили Трампу соглашение по Европе и РФ: какое предложение

Дмитриев предложил Трампу ввести санкции против Европы и упразднить ограничения против России.

18 марта 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал США рассмотреть возможность введения санкций против европейских союзников и одновременно отменить ограничения в отношении России.

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Кирилл Дмитриев в соцсети Х, которую заблокировали в РФ, предположил, что Трамп мог бы наказать Великобританию и Европейский Союз за отсутствие поддержки США в противостоянии с Ираном. В то же время, он предложил отменить санкции против России.

"Возможно США следует ввести санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности и разрушения западной цивилизации из-за иммиграции, а также отменить санкции против России для поддержки мировых энергетических рынков?", — написал Дмитриев.

Российский чиновник также заявил, что союзники Вашингтона по НАТО активно поддерживают Украину, но не приобщаются к американским действиям против Ирана. К своему обращению он добавил видео, на котором Трамп критикует партнеров по альянсу за отказ помочь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, указывая, что это "очень глупая ошибка".

По словам Дмитриева, в случае отмены санкций американский бизнес может получить доступ к инвестиционным возможностям, которые оцениваются более чем в 14 триллионов долларов.

Ранее The Economist сообщал, что Россия предлагала США участие в крупных энергетических и ресурсных проектах, включая добычу в Арктике и разработку месторождений редкоземельных металлов. Перед встречей Путина с Трампом на Аляске в августе прошлого года была подготовлена записка, в которой разъяснялось, как предложить американскому президенту "наибольшее соглашение" между Москвой и Вашингтоном в сфере экономики. В записке отмечалось, что "все заработают много денег", а "президенты Путин и Трамп могут получить Нобелевские премии".

Однако, как объясняет научная сотрудница Белинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко, такие предложения могут являться частью более широкой стратегии Кремля, направленной на ослабление санкций со стороны США и давления на Украину для выгодного Кремлю мирного соглашения.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/kadmitriev/status/2033999963797987479
Теги:

Новости

Все новости