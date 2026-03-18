Французький генерал різко розкритикував план Трампа щодо Ірану: "Це як Титанік"

Колишній високопоставлений офіцер НАТО, французький генерал Мішель Яковлефф різко розкритикував ідею президента США Дональда Трампа залучити європейські країни до підтримки американських військових дій проти Ірану. На його думку, союзники не повинні підтримувати операцію, стратегічні цілі якої залишаються нечіткими.

Мішель Яковлефф. Фото з відкритих джерел

Мішель Яковлефф під час виступу на французькому телеканалі LCI прокоментував ситуацію навколо Ормузької протоки. Через атаки іранських безпілотників та ракет, а також загострення напруженості в регіоні, деякі танкери вже стикаються з труднощами у страхуванні під час проходження цього стратегічного маршруту.

Саме тому США звернулися до союзників з проханням підтримати операцію із забезпечення безпеки судноплавства. Однак, за словами Яковлеффа, у європейських держав є чимало причин відмовитися від такої участі.

"Насправді у нас є щонайменше п’ять причин сказати "ні"", — відповів генерал.

Яковлефф підкреслив, що проблема полягає не лише у військових ризиках, а передусім у відсутності чіткої стратегії. На його думку, незрозуміло, яких саме політичних або військових результатів прагне досягти Трамп у війні проти Ірану.

Французький генерал також наголосив, що якщо така місія все ж проводитиметься за участю союзників, вона має відбуватися під єдиним командуванням НАТО.

"Не може бути так, що американські війська все бомблять направо й наліво, а поруч окрема операція європейців робить щось інше. Ні, ні, ні — це одна операція. Це означає, що ви проводите свою операцію під прапором НАТО. Я не впевнений, що він це розуміє", — вказує генерал.

Крім того, Яковлефф застеріг від політичних ризиків. Він припустив, що Трамп може намагатися перекласти частину відповідальності за конфлікт на союзників, втягуючи їх у операцію з потенційно серйозними геополітичними наслідками. Яковлефф нагадав принцип, який, як він стверджував, засвоїв у військовій академії США: не підкріплюйте стратегію, яка з самого початку виглядає так, що зазнає невдачі. Замість того, щоб залучати більше країн до ескалації конфлікту, він вважає, що слід шукати зовсім інше рішення.

"Це було б як купувати дешеві квитки на "Титанік" після того, як він уже зіткнувся з айсбергом", – підсумував генерал.

Нагадаємо, що США та Ізраїль 28 лютого атакували Іран. Тегеран відповів ударами по країнах Близького Сходу, які є партнерами американців. Крім того, Іран пригрозив заблокувати Ормузьку протоку, чим спричинив ріст ціни на нафту.

