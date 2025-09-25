У Путина придумали 2 мифа: от первого мы освобождаемся, а со вторым россияне проиграли на старте

В путинской России есть два базовых мифа: миф о Второй мировой и миф о 90-х. От первого мифа мы освобождаемся сейчас. А вот с мифом о 90-х россияне проиграли на старте. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, русский миф о 90-х – это классический миф об потерянном золотом веке. В путинской интерпретации есть три этапа: золотой век СССР потом страшные 90-е – от Горбачева до Ельцина, а затем платиновый век Путина. При Путине, как считают россияне, у них гораздо больше свобод, в том числе и свобода слова, передвижения, выбора профессии и самореализации. Но главное – им есть чем гордиться.

По мнению политолога, этот миф позволил Путину преодолеть либералов. И главная проблема русского либерального движения состоит в том, что они не смогли создать свой миф о 90-х. И, похоже, уже не смогут, а это еще больше уменьшает их, и без того призрачные, шансы на возвращение большой политики.

"С начала 2000-х россияне пытались навязать миф 90-х нам. Для Украины этот миф строился так: был хороший СССР, потом пришел Горбачев, разбудивший националистов, а те в свою очередь ломают то, что создавалось веками. И счастье будет при воссоединении с Россией", – отметил Денисенко.

Он продолжает, как бы это странно ни звучало, но первыми гвоздиками в крышку гроба этого мифа забили гвоздь сами русские. И это произошло в 1999 году, когда специально для Кучмы они разработали кампанию голосуй или поиграешь. В результате Кучма как пророссийский кандидат выиграл благодаря Западу и Центру Украины. И, тем самым, наш внутренний фронтир между украинским и русским продвинулся на левый берег Днепра, а мы получили большую половину Украины, которая готова была сказать: украинцы – политическая нация. Дальше было еще много интересного, но именно с этого момента миф об ужасных 90-х стал трещать по швам. И единственной "скрепой" оставался миф о Второй мировой.

