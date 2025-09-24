У Кремлі зробили нову заяву про війну: чому Росія не має права програти

"Спецоперація в Україні", як Кремль називає повномасштабну війну проти України – це одне, а те, що відбувається навколо Росії, – це війна, яку російська сторона має виграти. Таку заяву в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Йде війна. СВО – це одне, а те, що відбувається довкола нас, це війна", — заявив Пєсков.

Під час бесіди головний рупор Кремля зазначив, що Володимир Путін неодноразово говорив про необхідність вирішити першопричини конфлікту в Україні, проте США та країни Європи відповіли жорсткою відмовою. Представник Кремля наголосив, що це необхідно для забезпечення інтересів Росії. При цьому про які саме інтереси і в чому вони перебувають спікер не розповів.

На думку військового експерта, полковника запасу Романа Світана РФ не намагається дратувати НАТО, а прагне змусити європейські країни відмовитися від підтримки України. Про це він заявив в інтерв'ю Главреду.

Світан пояснив, що у Кремлі добре усвідомлюють: завдяки допомозі Європи Україна здатна виконати своє завдання – зупинити російські війська, завдати їм значних втрат, а через три-чотири роки повернути свої території, зокрема Крим та сухопутний коридор, адже саме їх звільнити найлегше.



