У Путіна вигадали 2 міфи: від першого ми звільняємося, а з другим росіяни програли на старті

У путінській Росії є два базових міфи: міф про Другу світову і міф про 90-і. Від першого міфу ми звільняємося зараз. А от з міфом про 90-і росіяни програли на старті. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, російський міф про 90-ті – це класичний міф про втрачений золотий вік. В путінській інтерпретації є три етапи: золотий вік СРСР потім страшні 90-і – від Горбачова до Єльцина, а потім платиновий вік Путіна. При Путіні, як вважають росіяни, вони мають набагато більше свобод, в тому числі і свободу слова, пересування, вибору професії і самореалізації. Але головне – їм є чим пишатися.

На думку політолога, цей міф дозволив Путіну подолати лібералів. І головна проблема російського ліберального руху полягає у тому, що вони не змогли створити свій міф про 90-і. І схоже вже не зможуть, а це ще більше зменшує їхні , і без того примарні, шанси на повернення велику політику.

"З початку 2000-х росіяни пробували навʼязати міф 90-х нам. Для України цей міф будувався так: був хороший СРСР, потім прийшов Горбачов, який розбудив націоналістів, а ті у свою чергу, ламають те, що створювалося віками. І щастя буде при возʼєднанні з Росією", – зазначив Денисенко.

Він продовжує, як би це дивно не звучало, але першими гвіздок в кришку гроба цього міфу забили гвіздок самі росіяни. І це сталося в 1999 році, коли спеціально для Кучми вони розробили кампанію голосуй або пограєш. В результаті Кучма, як проросійський кандидат виграв завдяки Заходу та Центру України. І, тим самим, наш внутрішній фронтир між українськістю та російськістю просунувся на лівий берег Дніпра, а ми отримали більшу половину України, яка готова була сказати: українці – політична нація. Далі було ще багато чого цікавого, але саме з цього моменту міф про жахливі 90-і став тріщати по швам. І єдиною "скрєпою" залишався міф про Другу світову.

