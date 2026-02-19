Скасування санкцій проти Росії відповідає інтересам США, тому Вашингтон зрештою їх скасує, адже американському бізнесу ці обмеження невигідні. Про це повідомив спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв, розмістивши відповідне повідомлення у Х.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Дмитрієв зазначив, що скасування антиросійських санкцій відповідає інтересам США, адже в такому разі на країни чекають дуже вигідні спільні проекти замість мільярдних втрат.

"США врешті-решт скасують санкції, оскільки санкції проти Росії коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів", — написав він.

Спецпредставник Кремля також згадав у своїй замітці, що портфель потенційних американсько-російських проектів перевищує 14 трлн доларів.

