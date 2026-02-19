logo_ukra

У Путіна провокують Трампа на зняття санкцій: що обіцяють США

Кремль обіцяє проекти на трильйони доларів

19 лютого 2026, 07:12
Автор:
Кравцев Сергей

Скасування санкцій проти Росії відповідає інтересам США, тому Вашингтон зрештою їх скасує, адже американському бізнесу ці обмеження невигідні. Про це повідомив спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв, розмістивши відповідне повідомлення у Х.

У Путіна провокують Трампа на зняття санкцій: що обіцяють США

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Дмитрієв зазначив, що скасування антиросійських санкцій відповідає інтересам США, адже в такому разі на країни чекають дуже вигідні спільні проекти замість мільярдних втрат.

"США врешті-решт скасують санкції, оскільки санкції проти Росії коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів", — написав він.

Спецпредставник Кремля також згадав у своїй замітці, що портфель потенційних американсько-російських проектів перевищує 14 трлн доларів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навіть якщо Конгрес прийме новий пакет санкцій проти Росії, це не гарантує їх повне та ефективне виконання. Досвід американських обмежувальних заходів проти Китаю показує: навіть чинні закони часто реалізуються частково чи формально. Уріель Епштейн, виконавчий директор організації Renew Democracy Initiative, зазначає, що основними питаннями залишаються терміни голосування в обох палатах Конгресу та готовність президента Дональда Трампа реально застосовувати санкції.

"Передусім, потрібно дочекатися, коли Сенат проведе голосування, потім — Палата представників, і, нарешті, зрозуміти, як сам Трамп відреагує на ухвалений закон. Він не накладатиме вето, але відповідальність за виконання рішень Конгресу лежить на президенті", — пояснив Епштейн.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін упевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Про це пише The New York Times з посиланням на західну розвідку.




Джерело: https://x.com/kadmitriev/status/2024219802177249390
