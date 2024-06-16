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У Путина рассказали о своих планах по наступлению на севере Харьковской области

Россияне строят планы по дальнейшему захвату украинских территорий, что подтвердил Дмитрий Песков пропагандистам.

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил в эфире пропагандистского канала Россия 1 о намерении войск России продолжить наступление на севере Харьковской области с целью создания санитарной зоны у границ с Белгородской областью. Он также высказал обвинение Украине в обстрелах Белгородской области и заявил, что процесс создания буферных зон продолжается.

У Путина рассказали о своих планах по наступлению на севере Харьковской области

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Продолжается работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается. Разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа (по созданию санитарной зоны) не прекратится", — добавил Песков.

Он также подражал линии Владимира Путина, который также выразил оппозицию Западу и заявил, что "точка невозврата" приближается, акцентируя на эскалации напряженности.

"Мы видим, как страны коллективного Запада – США, Франция, другие европейские страны – постоянно нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые витки эскалации. Конечно, это не может все происходить без ответа России. РФ будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО (так в РФ называют войну против Украины)", – подчеркнул в пропагандистском стиле Дмитрий Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили на реакцию Зеленского по условиям Путина о переговорах. Российский диктатор Владимир Путин выставил свои условия по окончании войны в Украине. На них ответил президент Владимир Зеленский, указавший, что это не условия мирных переговоров, а капитуляция Украины. Теперь на слова Зеленского ответили в Кремле.





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Источник: https://t.me/zarubinreporter/2804
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