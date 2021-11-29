У Путина рассказали, зачем Украине и Западу истерия с российским вторжением

Спикер российского президента Дмитрий Песков назвал неприемлемой "истерику", которая возникает после ряда сообщений, которые публикуют украинские и западные СМИ. Также неприемлемой в России считают риторику главы украинского государства Владимира Зеленского о стягивании Россией войск к украинской границе. Как передает издание "Комментарии", слова пресс-секретаря президента РФ передает ТАСС.

Дмитрий Песков - фото ТАСС

У Путина заявили, что нельзя назвать допустимой ту риторику, которая последнее время прослеживается в публикациях, размещенных в западных и украинских изданиях, и которая активно подогревается частью украинских политиков. Не отстает в распространении истеричных месседжей и президент Украины Владимир Зеленский.

Также Дмитрий Песков высказался относительно заявления Зеленского по поводу того, что президент РФ должен публично дать гарантии в том, что российская армия не собирается продолжать наступление на территорию Украины. По словам пресс-секретаря Путина, сами заявления о возможности РФ на кого-то нападать – неправильны по своей сути. Песков заявил, что такие истерические заявления Украины и Запада могут быть прикрытием к тому, что украинская армия сама начнет идти по силовому сценарию решения конфликта на востоке. Такое развертывание событий Дмитрий Песков назвал безумием, добавив, что Россия – миролюбивая страна, которая дружественно относится к своим соседям и не собирается против них воевать.

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