У Путина "резко против" изменений в мирном плане США: что не нравится Кремлю

Slava Kot
Россия не намерена соглашаться на какие-либо существенные изменения в мирный план США о завершении войны против Украины, если такие правки будут поступать от Киева или европейских партнеров. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков. Фото из открытых источников
В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину Юрий Ушаков отметил, что Кремль скептически оценивает потенциальный вклад Украины и Европы в мирный план США. По его словам, подобные инициативы не будут выгодны для Москвы.
Отдельно Ушаков прокомментировал идею так называемой "корейской модели", которая предполагает создание демилитаризированной зоны вдоль линии фронта по аналогии с границей Северной и Южной Кореи. Такой вариант предполагает взаимный отвод войск и отсутствие контроля сторон над буферной территорией. По словам представителя Кремля, этот сценарий якобы ни разу не обсуждался.
Представитель Путина также высказался в ультимативном тоне по Крыму. По его словам, Кремль считает возвращение полуострова невозможным.
