У Путина "резко против" изменений в мирном плане США: что не нравится Кремлю

Россия не намерена соглашаться на какие-либо существенные изменения в мирный план США о завершении войны против Украины, если такие правки будут поступать от Киева или европейских партнеров. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину Юрий Ушаков отметил, что Кремль скептически оценивает потенциальный вклад Украины и Европы в мирный план США. По его словам, подобные инициативы не будут выгодны для Москвы.

"Я думаю, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. Если будут соответствующие поправки, у нас будут очень резкие возражения... Вряд ли там будет что-нибудь хорошее", — заявил Ушаков.

Отдельно Ушаков прокомментировал идею так называемой "корейской модели", которая предполагает создание демилитаризированной зоны вдоль линии фронта по аналогии с границей Северной и Южной Кореи. Такой вариант предполагает взаимный отвод войск и отсутствие контроля сторон над буферной территорией. По словам представителя Кремля, этот сценарий якобы ни разу не обсуждался.

Представитель Путина также высказался в ультимативном тоне по Крыму. По его словам, Кремль считает возвращение полуострова невозможным.

"Ничего из этого у нее не выйдет. Что касается Крыма — это железобетонно, 1 000 000%, что не получится. А по отношению к НАТО — я думаю — тоже 1 000 000%, что не получится", — добавил Ушаков.

