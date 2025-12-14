logo

BTC/USD

88295

ETH/USD

3066.42

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина "резко против" изменений в мирном плане США: что не нравится Кремлю
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина "резко против" изменений в мирном плане США: что не нравится Кремлю

В Кремле заявили, что Россия не примет изменений в мирный план США от Украины и Европы.

14 декабря 2025, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия не намерена соглашаться на какие-либо существенные изменения в мирный план США о завершении войны против Украины, если такие правки будут поступать от Киева или европейских партнеров. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

У Путина "резко против" изменений в мирном плане США: что не нравится Кремлю

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину Юрий Ушаков отметил, что Кремль скептически оценивает потенциальный вклад Украины и Европы в мирный план США. По его словам, подобные инициативы не будут выгодны для Москвы.

"Я думаю, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. Если будут соответствующие поправки, у нас будут очень резкие возражения... Вряд ли там будет что-нибудь хорошее", — заявил Ушаков.

Отдельно Ушаков прокомментировал идею так называемой "корейской модели", которая предполагает создание демилитаризированной зоны вдоль линии фронта по аналогии с границей Северной и Южной Кореи. Такой вариант предполагает взаимный отвод войск и отсутствие контроля сторон над буферной территорией. По словам представителя Кремля, этот сценарий якобы ни разу не обсуждался.

Представитель Путина также высказался в ультимативном тоне по Крыму. По его словам, Кремль считает возвращение полуострова невозможным.

"Ничего из этого у нее не выйдет. Что касается Крыма — это железобетонно, 1 000 000%, что не получится. А по отношению к НАТО — я думаю — тоже 1 000 000%, что не получится", — добавил Ушаков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали неприемлемый сценарий мирных договоренностей с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, что будет с Украиной в случае провала мирного плана США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости