logo_ukra

BTC/USD

88295

ETH/USD

3066.42

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Путіна "різко проти" змін у мирному плані США: що не подобаєтсья Кремлю
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна "різко проти" змін у мирному плані США: що не подобаєтсья Кремлю

У Кремлі заявили, що Росія не прийме зміни до мирного плану США від України та Європи.

14 грудня 2025, 15:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Росія не має наміру погоджуватися на будь-які суттєві зміни до мирного плану США щодо завершення війни проти України, якщо такі правки надходитимуть від Києва або європейських партнерів. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

У Путіна "різко проти" змін у мирному плані США: що не подобаєтсья Кремлю

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну Юрій Ушаков зазначив, що Кремль скептично оцінює потенційний внесок України та країн Європи в мирний план США. За його словами, такі ініціативи не будуть вигідними для Москви.

"Я думаю, що внесок українців і європейців у ці папери навряд чи буде конструктивним. Якщо будуть відповідні поправки, у нас будуть дуже різкі заперечення... Навряд чи там буде щось хороше", — заявив Ушаков.

Окремо Ушаков прокоментував ідею так званої "корейської моделі", яка передбачає створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту за аналогією з кордоном між Північною та Південною Кореєю. Такий варіант передбачає взаємне відведення військ і відсутність контролю сторін над буферною територією. За словами представника Кремля, цей сценарій нібито жодного разу не обговорювався.

Представник Путіна також висловився в ультимативному тоні щодо Криму. За його словами, Кремль вважає повернення півострова неможливим. 

"Нічого з цього в неї не вийде. Щодо Криму — це залізобетонно, 1 000 000% відсотків, що не вийде. А щодо НАТО — я думаю — теж 1 000 000 %, що не вийде", — додав Ушаков.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі назвали неприйнятний сценарій мирних домовленостей з Україною.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський пояснив, що буде з Україною у разі провалу мирного плану США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини