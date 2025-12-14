У Путіна "різко проти" змін у мирному плані США: що не подобаєтсья Кремлю

Росія не має наміру погоджуватися на будь-які суттєві зміни до мирного плану США щодо завершення війни проти України, якщо такі правки надходитимуть від Києва або європейських партнерів. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну Юрій Ушаков зазначив, що Кремль скептично оцінює потенційний внесок України та країн Європи в мирний план США. За його словами, такі ініціативи не будуть вигідними для Москви.

"Я думаю, що внесок українців і європейців у ці папери навряд чи буде конструктивним. Якщо будуть відповідні поправки, у нас будуть дуже різкі заперечення... Навряд чи там буде щось хороше", — заявив Ушаков.

Окремо Ушаков прокоментував ідею так званої "корейської моделі", яка передбачає створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту за аналогією з кордоном між Північною та Південною Кореєю. Такий варіант передбачає взаємне відведення військ і відсутність контролю сторін над буферною територією. За словами представника Кремля, цей сценарій нібито жодного разу не обговорювався.

Представник Путіна також висловився в ультимативному тоні щодо Криму. За його словами, Кремль вважає повернення півострова неможливим.

"Нічого з цього в неї не вийде. Щодо Криму — це залізобетонно, 1 000 000% відсотків, що не вийде. А щодо НАТО — я думаю — теж 1 000 000 %, що не вийде", — додав Ушаков.

