В России опровергли заявление о том, что "импульс", созданный на Аляске по поводу завершения войны в Украине, якобы исчерпан. Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков назвал такие утверждения коренным образом неверными. Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

По словам Ушакова, контакты между представителями администраций президентов Путина и Трампа проходят постоянно.

"Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны", — заявил он.

Также Ушаков добавил, что достигнутые на Аляске договоренности не нравятся европейским странам и Украине, поскольку, по его словам, именно они не заинтересованы в установлении мира.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ответил Трампу на слова о "бумажном тигре" . Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром". Об этом он заявил во время выступления на Валдае.

Путин заверил, что Россия якобы не "бумажный тигром". Он также обратился к НАТО с вызовом, призвав проверить это на практике.

"Если Россия – бумажный тигр, то что тогда НАТО? Идите и попробуйте разобраться с бумажным тигром", – заявил российский диктатор.

Также "Комментарии" писали о планы Путина на ближайшие полгода. В ближайшие недели и месяцы страна-оккупантка Россия будет стремиться к более заметным успехам на фронте и одновременно активизирует ракетные и беспилотные атаки, что приведет к обострению напряженности. В то же время, по мнению бывшего дипломата Бориса Бондарева, глава Кремля Владимир Путин и дальше будет использовать свою тактику игры с президентом США Дональдом Трампом и запугивание Запада.

В разговоре с Главредом Бондарев сообщил, что Кремль намерен повышать интенсивность боевых действий и не будет отказываться от попыток прорыва. По его словам, стратегия России будет оставаться прежней.

