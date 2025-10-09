У Путіна зробили нову заяву про "вичерпання імпульсу" Аляски

У Росії спростували заяву про те, що "імпульс", створений на Алясці щодо завершення війни в Україні, нібито вичерпано. Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков назвав такі твердження "докорінно невірними".Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Юрій Ушаков (фото з відкритих джерел)

За словами Ушакова, контакти між представниками адміністрацій президентів Путіна та Трампа відбуваються постійно.

"Заяви, що імпульс Анкоріджа вичерпано, докорінно не вірні", — заявив він.

Також Ушаков додав, що досягнуті на Алясці домовленості не подобаються європейським країнам та Україні, оскільки, за його словами, саме вони не зацікавлені у встановленні миру.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін відповів Трампу на слова про "паперового тигра". Російський диктатор Володимир Путін відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром". Про це він заявив під час виступу на Валдаї.

Путін запевнив, що Росія нібито не є "паперовим тигром". Він також звернувся до НАТО із викликом, закликавши перевірити це на практиці.

"Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром", – заявив російський диктатор.

Також "Коментарі" писали про плани Путіна на найближчі півроку. У найближчі тижні та місяці країна-окупантка Росія прагнутиме досягти помітніших успіхів на фронті й одночасно активізує ракетні та безпілотні атаки, що призведе до загострення напруженості. Водночас, на думку колишнього дипломата Бориса Бондарєва, глава Кремля Володимир Путін і надалі використовуватиме свою тактику гри з президентом США Дональдом Трампом та залякування Заходу.

У розмові з Главредом Бондарєв повідомив, що Кремль має намір підвищувати інтенсивність бойових дій і не відмовлятиметься від спроб прориву. За його словами, стратегія Росії залишатиметься колишньою.

