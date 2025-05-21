У Путина сделали странное заявление, что СССР до сих пор существует

Советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков заявил, что Советский Союз до сих пор существует. По его словам из-за этой "юридической ошибки" война России против Украины – это "внутренние процессы" СССР.

Советник Путина Антон Кобяков. Фото из открытых источников

Антон Кобяков выступил на Петербургском международном юридическом форуме, где высказал свои мысли о якобы существовании Советского Союза. По его словам, СССР был распущен не тем же органом, который его создал в 1922 году, поэтому создание новых стран на его месте было ошибочным. Таким образом, по словам помощника Путина, СССР якобы юридически существует до сих пор.

"А если юридически была нарушена процедура, то значит — юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права… Но если СССР не распущен, то логично с правовой точки зрения получается, что украинский кризис — это внутренний процесс", — сказал советник Путина.

Идея о том, что СССР по-прежнему существует, является относительно распространенной конспирологической теорией в России. На ее почве возникли группы "граждан СССР", отказывавшиеся от российских паспортов, военной службы и оплаты коммунальных услуг. В 2022 году российский Минюст РФ признал движение "граждан СССР" экстремистской организацией, а их лидер был приговорен к 8 годам заключения.

Сам же Путина в 2005 году назвал распад СССР "величайшей геополитической катастрофой 20 века" и считал Беловежские соглашения противоречащими Конституции Советского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал важную ошибку времен СССР.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с оккупацией СССР.



