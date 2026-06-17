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У Путина серьезные проблемы: на Западе предупредили о неизбежном крахе России

В The Hill заявили о глубоком кризисе в России из-за войны против Украины.

17 июня 2026, 09:55
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Slava Kot

Россия постепенно входит в фазу глубокого кризиса, вызванного затяжной войной против Украины. В западных аналитических кругах все чаще говорят не только о военных потерях Москвы, но и о системных экономических и политических рисках для режима Владимира Путина. Об этом говорится в материале The Hill, автор которого Герман Пирчнер-младший описывает войну как фактор, подрывающий саму стабильность российского государства.

У Путина серьезные проблемы: на Западе предупредили о неизбежном крахе России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По оценкам Пирчнера-младшего, последствия войны против Украины выходят далеко за пределы фронта: Россия потеряла часть влияния на европейском энергетическом рынке, понесла значительные человеческие потери и сталкивается с оттоком квалифицированных кадров. В то же время экономическое давление усиливается из-за санкций, сокращения экспорта нефти и вынужденного использования резервов.

"Большинство молчало из-за вполне оправданного страха перед инструментами репрессий Путина. Но это меняется. Все больше россиян сейчас публично выступают против войны и даже против самого Путина. И многие делают это, не погибая и не попадая в тюрьму", — замечает автор.

Отдельную роль в этой динамике играют украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы и порты уменьшают экспортные возможности РФ и оказывают дополнительное давление на бюджет Кремля. По словам Пирчнера-младшего, за май Украина поразила 10 крупнейших НПЗ РФ, шесть из которых остановили работу.

На этом фоне часть русских политических элит начинает публично сигнализировать о рисках. В частности, раздаются предупреждения о возможных социальных потрясениях, которые могут напоминать исторические кризисы прошлого.

"В декабре 2010 года, когда тунисский уличный продавец Мохамед Буазизи поджег себя в знак протеста против ограничительных правительственных постановлений, это повлекло за собой политический каскад, который привел к устранению таких давних региональных лидеров, как тунисский Зин Абидин Бен Али, египетский Хосни Мубарек и, в конце концов, ливийский Муаммар Каддафи. Подобный каскад возможен и в нынешней напряженной политической обстановке в России", – пишет Пирчнер-младший.

Однако аналитик предостерегает от преждевременных выводов. По его словам, Кремль сохраняет жесткий контроль над информационным пространством и силовыми структурами, что позволяет сдерживать протестные настроения. Кроме того, сам Путин активно укрепляет систему безопасности во избежание любых сценариев внутренней дестабилизации и свержения его режима.

Пирчнер-младший делает вывод, что никто не знает, что будет с Россией из-за военной неудачи Путина. Однако очевидно, что "тенденции не идут хорошо ни для России, ни для ее президента".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о топливном апокалипсисе в России. На Западе раскрыли катастрофические последствия ударов по НПЗ РФ.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский пригрозил России и выставил ультиматум Путину.



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Источник: https://thehill.com/opinion/international/5924789-russia-war-dissent-growing/
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