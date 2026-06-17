У Путіна серйозні проблеми: на Заході попередили про неминучий крах Росії

Росія поступово входить у фазу глибокої кризи, яка спричинена затяжною війною проти України. У західних аналітичних колах дедалі частіше говорять не лише про військові втрати Москви, а й про системні економічні та політичні ризики для режиму Володимира Путіна. Про це йдеться у матеріалі The Hill, автор якого Герман Пірчнер-молодший описує війну як фактор, що підриває саму стабільність російської держави.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За оцінками Пірчнера-молодшого, наслідки війни проти України виходять далеко за межі фронту: Росія втратила частину впливу на європейському енергетичному ринку, зазнала значних людських втрат і стикається з відтоком кваліфікованих кадрів. Водночас економічний тиск посилюється через санкції, скорочення експорту нафти та вимушене використання резервів.

"Більшість мовчала через цілком виправданий страх перед інструментами репресій Путіна. Але це змінюється. Все більше росіян зараз публічно виступають проти війни і навіть проти самого Путіна. І багато хто робить це, не гинучи та не потрапляючи до в'язниці", — зауважує автор.

Окрему роль у цій динаміці відіграють українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Атаки на нафтопереробні заводи та порти зменшують експортні можливості РФ і створюють додатковий тиск на бюджет Кремля. За словами Пірчнера-молодшого, за травень Україна уразила 10 найбільших НПЗ РФ, шість з яких зупинили роботу.

На цьому тлі частина російських політичних еліт починає публічно сигналізувати про ризики. Зокрема, лунають попередження про можливі соціальні потрясіння, які можуть нагадувати історичні кризи минулого.

"У грудні 2010 року, коли туніський вуличний продавець Мохамед Буазізі підпалив себе на знак протесту проти обмежувальних урядових постанов, це спричинило політичний каскад, який призвів до усунення таких давніх регіональних лідерів, як туніський Зін Абідін Бен Алі , єгипетський Хосні Мубарек і, зрештою, лівійський Муаммар Каддафі. Подібний каскад можливий і в нинішній напруженій політичній обстановці в Росії", — пише Пірчнер-молодший.

Однак аналітик застерігає від передчасних висновків. За його словами, Кремль зберігає жорсткий контроль над інформаційним простором і силовими структурами, що дозволяє стримувати протестні настрої. Крім того, сам Путін активно зміцнює систему безпеки, щоб уникнути будь-яких сценаріїв внутрішньої дестабілізації та повалення його режиму.

Пірчнер-молодший робить висновок, що ніхто не знає, що буде з Росією через військову невдачу Путіна. Однак очевидним стає те, що "тенденції не йдуть добре ні для Росії, ні для її президента".

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