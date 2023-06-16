Путин собрался поехать в одну из стран НАТО

Российский президент Владимир Путин намерен поехать в Турцию, где состоится его встреча с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако на какое время планируется визит, пока неизвестно.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает помощник Путина Юрий Ушаков.

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"Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались", – сказал помощник главы РФ.

При этом, еще раньше медиа информировали о возможном визите Владимира Путина в эту страну. Повод — открытие атомной электростанции "Аккую", построенной в Турции "Росатомом" и о визите на инаугурацию Эрдогана в июне, но эти поездки так и не состоялись. Интрига состоит в том, что после того как хозяина Кремля объявили в международный розыск, он никогда не покидал территорию Российской Федерации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин поздравил с юбилеем "дорогого друга". Российский диктатор Владимир Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина по случаю 70-летнего юбилея. Соответствующий текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля. Текст приветствия российского президента переполнен комплиментами в адрес Си Цзиньпина. Чтобы отметить свое уважение, Путин назвал китайского лидера "дорогим другом".

Также Путин написал, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога" по вопросам двусторонней и международной повестки дня "во благо народов России и Китая".

Также "Комментарии" писали о том, что задумал Путин с национализацией западных активов. Еще на прошлой неделе Владимир Путин направил в адрес правительства секретный указ. Он дал указание готовить закон, который дал разрешение чиновникам присвоить активы Запада



