У Путина уже не скрывают очевидного: что известно о намерениях Кремля

Кречмаровская Наталия
В Кремле уже не скрывают истинных намерений – ограничить россиянам доступ к информации. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россиян ждет цифровой железный занавес — Кремль одобрил массовые отключения интернета.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Аналитики Центра отметили, что Кремль больше не пытается искать отговорки и открыто признает одобрение на самом высоком уровне отключения мобильного интернета.
Отмечается, что российские власти уже долго испытывают на практике стратегии массового ограничения доступа населения к интернету, традиционно прикрываясь заявлениями о "безопасности". Однако отключения применяют и в регионах, удаленных более чем на тысячу километров от границ с Украиной, как это произошло в Ульяновске, где интернет ограничили "до конца войны".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Госдуме обсуждают закон, который приравняет так называемый "деструктивный контент" к экстремизму. Также закон позволит "Роскомнадзора" блокировать такой контент по упрощенной процедуре.