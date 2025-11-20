У Путина уже не скрывают очевидного: что известно о намерениях Кремля

В Кремле уже не скрывают истинных намерений – ограничить россиянам доступ к информации. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россиян ждет цифровой железный занавес — Кремль одобрил массовые отключения интернета.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра отметили, что Кремль больше не пытается искать отговорки и открыто признает одобрение на самом высоком уровне отключения мобильного интернета.

"Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль "полностью поддерживает" ограничения мобильного интернета, введенные якобы для борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что эти меры считаются "оправданными и необходимыми", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские власти уже долго испытывают на практике стратегии массового ограничения доступа населения к интернету, традиционно прикрываясь заявлениями о "безопасности". Однако отключения применяют и в регионах, удаленных более чем на тысячу километров от границ с Украиной, как это произошло в Ульяновске, где интернет ограничили "до конца войны".

"Заявление Пескова — это прямой сигнал, что цифровые ограничения не только одобряются властью, но и будут масштабироваться. Речь идет о системной модели, в которой государство может отрезать граждан от связи в любой момент и без объяснений. Россия строит "цифровой железный занавес", постепенно переводя страну в режим тотальной информационной изоляции”, — резюмировали в Центре противодействия дезинформации.

