У Путина уже не скрывают очевидного: что известно о намерениях Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина уже не скрывают очевидного: что известно о намерениях Кремля

Россиян ждет цифровой железный занавес - это уже признали в Кремле

20 ноября 2025, 17:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Кремле уже не скрывают истинных намерений – ограничить россиянам доступ к информации. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россиян ждет цифровой железный занавес — Кремль одобрил массовые отключения интернета.

Аналитики Центра отметили, что Кремль больше не пытается искать отговорки и открыто признает одобрение на самом высоком уровне отключения мобильного интернета.

"Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль "полностью поддерживает" ограничения мобильного интернета, введенные якобы для борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что эти меры считаются "оправданными и необходимыми", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские власти уже долго испытывают на практике стратегии массового ограничения доступа населения к интернету, традиционно прикрываясь заявлениями о "безопасности". Однако отключения применяют и в регионах, удаленных более чем на тысячу километров от границ с Украиной, как это произошло в Ульяновске, где интернет ограничили "до конца войны".

"Заявление Пескова — это прямой сигнал, что цифровые ограничения не только одобряются властью, но и будут масштабироваться. Речь идет о системной модели, в которой государство может отрезать граждан от связи в любой момент и без объяснений. Россия строит "цифровой железный занавес", постепенно переводя страну в режим тотальной информационной изоляции”, — резюмировали в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Госдуме обсуждают закон, который приравняет так называемый "деструктивный контент" к экстремизму. Также закон позволит "Роскомнадзора" блокировать такой контент по упрощенной процедуре.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0kb1VoYxQJuvBow3WjuSX92QAhR5YSJLA9YebV4CqM7mafnvtRb1Fc6Tv65ktwFq2l
