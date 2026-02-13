У Путина уже открыто намекают, что есть план, как Москве "купить" лояльность Трампа

В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о якобы подготовленном Москвой "мирном плане", предусматривающем экономическое сближение с США после завершения войны против Украины. Спикер российского президента Дмитрий Песков фактически подтвердил заинтересованность в сотрудничестве.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Речь идет, в частности, о возможном создании совместных предприятий в сфере добычи нефти и сжиженного газа, включая проекты в Арктике, предоставление льготных условий для возвращения американских компаний на российский рынок, а также возобновление расчетов в долларах.

Песков заявил, что Россия якобы не отказывалась от доллара, а ограничения были введены самими США. По его словам, если Вашингтон снимет барьеры на использование американской валюты, она должна конкурировать с другими инструментами расчетов. При этом Москва готова вернуться к доллару, "если он будет привлекательным".

По данным Bloomberg, документ из семи пунктов предлагает совместное продвижение ископаемого топлива, инвестиции в добычу нефти, газа и критического сырья, а также возобновление долларовых операций. В то же время, западные чиновники скептически оценивают перспективы такого шага, ведь Кремль годами декларировал курс на дедолларизацию.

Эксперты отмечают: возврат к долларовой системе означал бы фактическое признание финансового доминирования США и отказ от стратегии уменьшения зависимости от американского влияния. На этом фоне заявления Москвы выглядят скорее политическим сигналом, чем готовностью к реальному развороту экономической политики.

