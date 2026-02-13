У Путіна вже відкрито натякають, що є план, як Москві "купити" лояльність Трампа

У Кремлі відреагували на публікацію Bloomberg про нібито підготовлений Москвою "мирний план", який передбачає економічне зближення зі США після завершення війни проти України. Речник російського президента Дмитро Пєсков фактично підтвердив зацікавленість у співпраці.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Йдеться, зокрема, про можливе створення спільних підприємств у сфері видобутку нафти та скрапленого газу, включно з проєктами в Арктиці, надання пільгових умов для повернення американських компаній на російський ринок, а також відновлення розрахунків у доларах.

Пєсков заявив, що Росія нібито не відмовлялася від долара, а обмеження були запроваджені самими США. За його словами, якщо Вашингтон зніме бар’єри на використання американської валюти, вона "має конкурувати" з іншими інструментами розрахунків. При цьому Москва готова повернутися до долара, "якщо він буде привабливим".

За даними Bloomberg, документ із семи пунктів пропонує спільне просування викопного палива, інвестиції у видобуток нафти, газу та критичної сировини, а також відновлення доларових операцій. Водночас західні чиновники скептично оцінюють перспективи такого кроку, адже Кремль роками декларував курс на дедоларизацію.

Експерти зазначають: повернення до доларової системи означало б фактичне визнання фінансового домінування США та відмову від стратегії зменшення залежності від американського впливу. На цьому тлі заяви Москви виглядають радше політичним сигналом, ніж готовністю до реального розвороту економічної політики.

