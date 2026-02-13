logo_ukra

У Путіна вже відкрито натякають, що є план, як Москві "купити" лояльність Трампа

Після років розмов про дедоларизацію Росія допускає повернення до розрахунків у валюті США - якщо це буде «вигідно»

13 лютого 2026, 15:07
У Кремлі відреагували на публікацію Bloomberg про нібито підготовлений Москвою "мирний план", який передбачає економічне зближення зі США після завершення війни проти України. Речник російського президента Дмитро Пєсков фактично підтвердив зацікавленість у співпраці.

У Путіна вже відкрито натякають, що є план, як Москві "купити" лояльність Трампа

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Йдеться, зокрема, про можливе створення спільних підприємств у сфері видобутку нафти та скрапленого газу, включно з проєктами в Арктиці, надання пільгових умов для повернення американських компаній на російський ринок, а також відновлення розрахунків у доларах.

Пєсков заявив, що Росія нібито не відмовлялася від долара, а обмеження були запроваджені самими США. За його словами, якщо Вашингтон зніме бар’єри на використання американської валюти, вона "має конкурувати" з іншими інструментами розрахунків. При цьому Москва готова повернутися до долара, "якщо він буде привабливим".

За даними Bloomberg, документ із семи пунктів пропонує спільне просування викопного палива, інвестиції у видобуток нафти, газу та критичної сировини, а також відновлення доларових операцій. Водночас західні чиновники скептично оцінюють перспективи такого кроку, адже Кремль роками декларував курс на дедоларизацію.

Експерти зазначають: повернення до доларової системи означало б фактичне визнання фінансового домінування США та відмову від стратегії зменшення залежності від американського впливу. На цьому тлі заяви Москви виглядають радше політичним сигналом, ніж готовністю до реального розвороту економічної політики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — новий раунд переговорів Росії, США та України відбудеться 17-18 лютого в Женеві. Російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський. Про це розповів прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.




