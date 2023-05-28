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У Путина заявили об угрозе для России и "войне по всем направлениям"

Песков снова пытался оправдать кровавую войну России против Украины

сегодня, 19:26 comments1211
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Автор:

Лиля Воробьева

Спикер российского президента Дмитрий Песков сделал новое заявление о войне в Украине. По его словам, "коллективный Запад" ведет войну против России "на всех фронтах". Но, несмотря ни на что, цели "спецоперации" в Украине "не менялись и будут выполнены". Об этом он заявил одному из российских журналистов.

У Путина заявили об угрозе для России и "войне по всем направлениям"

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Идет война против нас во всех направлениях. Будь-то экономика, государственные отношения или отношения собственности и т.д.", — заявил Песков.


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Кроме этого, он заявил, что Кремль и дальше будет делать все, чтобы сохранить свои интересы в этой войне

"Мы должны делать то, что нам выгодно, то, что лучше всего отвечает нашим интересам… Конфликт имеет собственную цель. Мы имеем заявленные президентом цели – они не изменялись. Эти цели должны быть выполнены", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о неожиданном признании Путина. 23 мая в Кремле прошла церемония награждения лиц, служащих режиму Путина. Российский президент лично присутствовал на собрании и вручал награды. В ходе речи Путин указал, что "Россия переживает нелегкие времена". Во время торжества российский диктатор вручал награды за "выдающиеся достижения" в нескольких отраслях, в частности культуре, образовании и космонавтике. Во время выступления Владимир Путин подытожил последние месяцы России.

Далее Путин начал повторять нарративы российской пропаганды, указав, что сейчас РФ якобы находится в особых условиях консолидации населения и хочет создать улучшение для экономики, производства и воспитания. Несмотря на заявления о консолидации среди населения Российской Федерации, некоторые представители России объявили о создании "Альянса коренных народов" и требуют проведения референдума по выходу из состава РФ.



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