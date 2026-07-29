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Недилько Ксения
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала политическую партию "Яблоко" для роли в будущих выборах в Государственную думу. Это решение открывает представителям оппозиционной силы легальный доступ к избирательной гонке федерального уровня. Глава политической организации Николай Рыбаков поздравил это решение и подчеркнул, что регистрация партии дает избирателям уникальный шанс высказать свою гражданскую позицию через официальные политические инструменты.
Фото, созданное искусственным интеллектом
Он убежден, что участие партии в выборах является легитимным инструментом для тех граждан, которые стремятся к изменениям во внешней и внутренней политике страны.
Руководитель политической силы также наметил главные программные ориентиры, с которыми партия планирует идти к своим избирателям во время этой кампании. Главный акцент оппозиционеры планируют сделать на дипломатическом урегулировании текущих конфликтов и восстановлении демократических институтов.
По словам Рыбакова, участие в голосовании позволит россиянам "законным и безопасным способом выступить за соглашение о прекращении огня". Глава организации призвал всех единомышленников и сторонников мирного развития объединять усилия вокруг избирательного штаба партии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин поблагодарил Госдуму за законы об аннексии украинских регионов .