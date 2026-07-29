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«У россиян есть возможность проголосовать за мир»: ЦИК РФ зарегистрировал партию «Яблоко» в избирательных списках

«Реальная возможность проголосовать за мир и свободу»: Николай Рыбаков прокомментировал решение ЦИК по регистрации «Яблока»

29 июля 2026, 12:26
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Недилько Ксения

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала политическую партию "Яблоко" для роли в будущих выборах в Государственную думу. Это решение открывает представителям оппозиционной силы легальный доступ к избирательной гонке федерального уровня. Глава политической организации Николай Рыбаков поздравил это решение и подчеркнул, что регистрация партии дает избирателям уникальный шанс высказать свою гражданскую позицию через официальные политические инструменты.

«У россиян есть возможность проголосовать за мир»: ЦИК РФ зарегистрировал партию «Яблоко» в избирательных списках

Фото, созданное искусственным интеллектом

"У граждан России впервые за последние пять лет появилась реальная возможность проголосовать за мир и свободу", — заявил лидер "Яблока" Николай Рыбаков, оценивая значение этого решения для избирательного процесса.

Он убежден, что участие партии в выборах является легитимным инструментом для тех граждан, которые стремятся к изменениям во внешней и внутренней политике страны.

Руководитель политической силы также наметил главные программные ориентиры, с которыми партия планирует идти к своим избирателям во время этой кампании. Главный акцент оппозиционеры планируют сделать на дипломатическом урегулировании текущих конфликтов и восстановлении демократических институтов.

По словам Рыбакова, участие в голосовании позволит россиянам "законным и безопасным способом выступить за соглашение о прекращении огня". Глава организации призвал всех единомышленников и сторонников мирного развития объединять усилия вокруг избирательного штаба партии.

"Благодарю всех, кто верит в нас, верит в мирное свободное будущее России, — подытожил глава партии в своем официальном обращении к избирателям после объявления вердикта ЦИК. – Мы призываем вас присоединиться к нам и работать вместе".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин поблагодарил Госдуму за законы об аннексии украинских регионов .



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