Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала политическую партию "Яблоко" для роли в будущих выборах в Государственную думу. Это решение открывает представителям оппозиционной силы легальный доступ к избирательной гонке федерального уровня. Глава политической организации Николай Рыбаков поздравил это решение и подчеркнул, что регистрация партии дает избирателям уникальный шанс высказать свою гражданскую позицию через официальные политические инструменты.

Фото, созданное искусственным интеллектом

"У граждан России впервые за последние пять лет появилась реальная возможность проголосовать за мир и свободу", — заявил лидер "Яблока" Николай Рыбаков, оценивая значение этого решения для избирательного процесса.

Он убежден, что участие партии в выборах является легитимным инструментом для тех граждан, которые стремятся к изменениям во внешней и внутренней политике страны.

Руководитель политической силы также наметил главные программные ориентиры, с которыми партия планирует идти к своим избирателям во время этой кампании. Главный акцент оппозиционеры планируют сделать на дипломатическом урегулировании текущих конфликтов и восстановлении демократических институтов.

По словам Рыбакова, участие в голосовании позволит россиянам "законным и безопасным способом выступить за соглашение о прекращении огня". Глава организации призвал всех единомышленников и сторонников мирного развития объединять усилия вокруг избирательного штаба партии.

"Благодарю всех, кто верит в нас, верит в мирное свободное будущее России, — подытожил глава партии в своем официальном обращении к избирателям после объявления вердикта ЦИК. – Мы призываем вас присоединиться к нам и работать вместе".

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