logo_ukra

BTC/USD

64955

ETH/USD

1941.38

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія «Виступили єдиним фронтом»: Путін подякував Держдумі за закони про анексію українських регіонів
commentss НОВИНИ Всі новини

«Виступили єдиним фронтом»: Путін подякував Держдумі за закони про анексію українських регіонів

Фінал п'ятирічки у Кремлі: Путін зустрівся з депутатами та відзначив їх за підрив міжнародного права

27 липня 2026, 16:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Великому Кремлівському палаці відбулися офіційні збори вищого політичного керівництва країни-агресорки. Приводом для зустрічі стало закінчення каденції нижньої палати російського парламенту. Державна Дума восьмого скликання повністю завершила свою п'ятирічну діяльність.

«Виступили єдиним фронтом»: Путін подякував Держдумі за закони про анексію українських регіонів

Мапа України, розділена російськими пропагандистами

Під час свого звернення до законодавців Володимир Путін особливо відзначив їхню роль у забезпеченні юридичного супроводу війни та спроб загарбання українських земель. Він похвалив депутатів за одностайність у питаннях, що стосуються порушення суверенітету України.

"Єдиним фронтом парламентарі виступили, — підкреслив керівник кремлівського режиму, висловлюючи задоволення діями підконтрольних політиків, — приймаючи закони про возз'єднання Росії та чотирьох наших історичних регіонів".

Окрім цього, лідер росіян окремо зупинився на питанні примусового впровадження законів РФ на загарбаних територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він оголосив своїм поплічникам, що цей процес нібито підійшов до фіналу.

"Крім того, глава держави підкреслив, що робота по інтеграції Донецької і Луганської народних республік, Запорозької і Херсонської областей в єдине правове поле Російської Федерації, — резюмував Путін, намагаючись легітимізувати окупацію перед внутрішньою аудиторією, — в якості її повноправних суб'єктів завершена".

Подібні заяви вкотре демонструють небажання Москви повертатися до норм міжнародного права та дотримуватися принципів територіальної цілісності суверенних держав.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини