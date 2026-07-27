«Виступили єдиним фронтом»: Путін подякував Держдумі за закони про анексію українських регіонів

У Великому Кремлівському палаці відбулися офіційні збори вищого політичного керівництва країни-агресорки. Приводом для зустрічі стало закінчення каденції нижньої палати російського парламенту. Державна Дума восьмого скликання повністю завершила свою п'ятирічну діяльність.

Мапа України, розділена російськими пропагандистами

Під час свого звернення до законодавців Володимир Путін особливо відзначив їхню роль у забезпеченні юридичного супроводу війни та спроб загарбання українських земель. Він похвалив депутатів за одностайність у питаннях, що стосуються порушення суверенітету України.

"Єдиним фронтом парламентарі виступили, — підкреслив керівник кремлівського режиму, висловлюючи задоволення діями підконтрольних політиків, — приймаючи закони про возз'єднання Росії та чотирьох наших історичних регіонів".

Окрім цього, лідер росіян окремо зупинився на питанні примусового впровадження законів РФ на загарбаних територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він оголосив своїм поплічникам, що цей процес нібито підійшов до фіналу.

"Крім того, глава держави підкреслив, що робота по інтеграції Донецької і Луганської народних республік, Запорозької і Херсонської областей в єдине правове поле Російської Федерації, — резюмував Путін, намагаючись легітимізувати окупацію перед внутрішньою аудиторією, — в якості її повноправних суб'єктів завершена".

Подібні заяви вкотре демонструють небажання Москви повертатися до норм міжнародного права та дотримуватися принципів територіальної цілісності суверенних держав.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.