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«У росіян є можливість проголосувати за мир»: ЦВК РФ зареєструвала партію «Яблуко» у виборчих списках

«Реальна можливість проголосувати за мир і свободу»: Микола Рибаков прокоментував рішення ЦВК щодо реєстрації «Яблука»

29 липня 2026, 12:26
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Недилько Ксения

Центральна виборча комісія Російської Федерації офіційно зареєструвала політичну партію "Яблуко" для участі в майбутніх виборах до Державної думи. Це рішення відкриває представникам опозиційної сили легальний доступ до виборчих перегонів федерального рівня. Голова політичної організації Микола Рибаков привітав це рішення і наголосив, що реєстрація партії дає виборцям унікальний шанс висловити свою громадянську позицію через офіційні політичні інструменти.

«У росіян є можливість проголосувати за мир»: ЦВК РФ зареєструвала партію «Яблуко» у виборчих списках

Фото, створене штучним інтелектом

"У громадян Росії вперше за останні п'ять років з'явилася реальна можливість проголосувати за мир і свободу", — заявив лідер "Яблука" Микола Рибаков, оцінюючи значення цього рішення для виборчого процесу.

Він переконаний, що участь партії у виборах є легітимним інструментом для тих громадян, які прагнуть змін у зовнішній та внутрішній політиці країни.

Керівник політичної сили також окреслив головні програмні орієнтири, з якими партія планує йти до своїх виборців під час цієї кампанії. Головний акцент опозиціонери планують зробити на дипломатичному врегулюванні поточних конфліктів та відновленні демократичних інститутів.

За словами Рибакова, участь у голосуванні дозволить росіянам "законним і безпечним способом виступити за угоду про припинення вогню". Очільник організації закликав усіх однодумців та прихильників мирного розвитку об'єднувати зусилля навколо виборчого штабу партії.

"Дякую всім, хто вірить у нас, вірить у мирне вільне майбутнє Росії, — підсумував голова партії у своєму офіційному зверненні до виборців після оголошення вердикту ЦВК. — Ми закликаємо вас приєднатися до нас і працювати разом".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін подякував Держдумі за закони про анексію українських регіонів.



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