logo

BTC/USD

17638.40

ETH/USD

1189.48

LTC/USD

56.24

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У россиян истерика: странные заявления депутата Госдумы России
commentss НОВОСТИ Все новости

У россиян истерика: странные заявления депутата Госдумы России

Депутат РФ Федот Тумусов призывает США отдать Аляску России как ответ на ироническую публикацию журналиста The Wall Street Journal.

сегодня, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российский государственный чиновник Федот Тумусов отреагировал на материалы издания The Wall Street Journal, в котором журналист пишет о российском острове Врангеля, который нужно отдать США. Депутат Думы призывает США вернуть Аляску в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления российского политика в СМИ.

У россиян истерика: странные заявления депутата Госдумы России

Депутата Госдумы России Федот Тумусов. Фото: из открытых источников

Томас Данс в своем материале на WSJ пишет, что почти 100 лет назад Россия аннексировала остров Врангеля, где жили американцы. В 1924 году большевики Ленина отобрали остров, являвшийся территорией США. Американские поселенцы были арестованы и содержались годами как заключенные. Затем советские власти по приказу Сталина превратили остров в тюрьму для диссидентов. У власти Путина, остров Врангеля используется как военная база, угрожающая безопасности США, в частности на Аляске, считает автор материала.

Российские депутаты такое заявление восприняли очень серьезно и назвали отдачу земле государственным преступлением.

"Остров Врангеля – это русская земля", – заявляет, депутат РФ Федот Тумусов.

Кроме того, российский политик обвинил США и призвал американцев вернуть Аляску.

"Не знаю с какого бодуна у американцев такие мысли, это их проблемы. Аляска наша, пусть они ее вернут. Я точно знаю, что Аляска – это русская земля", – утверждает политик из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России начали производить технику времен Советского Союза – от холодильников до автомобилей.

Также "Комментарии" писали о сказках Кремля российским пропагандистам, которые должны сообщать, почему военные РФ покидают Херсон.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/11/05/18964867.shtml
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!