Российский государственный чиновник Федот Тумусов отреагировал на материалы издания The Wall Street Journal, в котором журналист пишет о российском острове Врангеля, который нужно отдать США. Депутат Думы призывает США вернуть Аляску в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления российского политика в СМИ.



Депутата Госдумы России Федот Тумусов. Фото: из открытых источников

Томас Данс в своем материале на WSJ пишет, что почти 100 лет назад Россия аннексировала остров Врангеля, где жили американцы. В 1924 году большевики Ленина отобрали остров, являвшийся территорией США. Американские поселенцы были арестованы и содержались годами как заключенные. Затем советские власти по приказу Сталина превратили остров в тюрьму для диссидентов. У власти Путина, остров Врангеля используется как военная база, угрожающая безопасности США, в частности на Аляске, считает автор материала.

Российские депутаты такое заявление восприняли очень серьезно и назвали отдачу земле государственным преступлением.

"Остров Врангеля – это русская земля", – заявляет, депутат РФ Федот Тумусов.

Кроме того, российский политик обвинил США и призвал американцев вернуть Аляску.

"Не знаю с какого бодуна у американцев такие мысли, это их проблемы. Аляска наша, пусть они ее вернут. Я точно знаю, что Аляска – это русская земля", – утверждает политик из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России начали производить технику времен Советского Союза – от холодильников до автомобилей.

Также "Комментарии" писали о сказках Кремля российским пропагандистам, которые должны сообщать, почему военные РФ покидают Херсон.

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