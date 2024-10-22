У россиян могут начаться проблемы с картами Visa и Mastercard: к чему приближается РФ

В конце 2024 года у ряда российских банков закончатся сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с платежами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на четырех источников на платежном рынке РФ и представителей крупнейших банков.

Карты Visa и Mastercard. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на одного из собеседников отмечает, что сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на разные сроки: три года, пять лет и так далее.

До ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевали, но теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, отметил другой собеседник.

При этом функционирование карты зависит от двух банков, участвующих в платежной цепочке, — банка-эмитента и банка-эквайера. Однако часть платежей в любом случае может перестать проходить.

"Это не должно сказаться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например, при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети", — заявил источник.

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Также издание "Комментарии" сообщало – западные страны, включая государства ЕС, должны увеличить контроль за экспортной активностью компаний, производящих чувствительные электронные элементы, используемые россиянами в производстве оружия. Таков должен быть ответ Запада на обход антироссийских санкций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ".



