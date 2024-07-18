У россиян новые проблемы с экономикой: почему уже не спасает Китай

После последнего пакета санкций США стало очень тяжело или даже невозможно совершать прямые платежи из Китая в Россию, даже с использованием юаня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Агентство пообщалось с топ-менеджерами трех российских экспортеров сырья, которые сказали агентству, что торговля с Китаем стала очень похожей на азартную игру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или откладываются. У некоторых китайских покупателей российских сельскохозяйственных товаров в этом месяце возникли проблемы с платежами, сообщил представитель российской сельскохозяйственной фирмы.

Авторы материала отмечают, проблема касается не только таких товаров как металлы и сельское хозяйство, но и других отраслей промышленности. Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила, что импорт транспортных средств и автозапчастей из Китая, ныне основного поставщика страны, может прекратиться из-за сбоев с расчетами.

Эти задержки произошли после того, как в июне США расширили параметры для определения того, следует ли вводить вторичные санкции, расширив определение военно-промышленной базы России.

Агентство пишет, что в июльском отчете о макроэкономических и финансовых тенденциях центральный банк РФ отметил, что он наблюдал "снижение степени открытости в российской экономике, что отражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП, а также в увеличении роли внутреннего спроса и производства".

По данным "Bloomberg", с конца прошлого года Россия испытывает трудности в операциях с другими крупными торговыми партнерами, включая Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, поскольку давление США на кредиторов замедляет операции. Торговля с Индией также столкнулась с препятствиями, поскольку рупия не полностью конвертируема.

Стоит отметить, что Китай стал главным торговым партнером России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор торговля между двумя странами выросла более чем на 60% до 240 миллиардов долларов в 2023 году, причем Россия опередила Германию, Австралию и Вьетнам в списке главных торговых партнеров Пекина, свидетельствуют данные китайской таможни. В настоящее время на юань приходится около 40% экспортно-импортных платежей России и более половины стоимости на российском валютном рынке.

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