У россиян снова пропущенный: какой важный объект в огне

Краснодарский край РФ оказался под массированной атакой беспилотников. В результате чего вспыхнул пожар на территории нефтебазы Полтавская, которая является стратегической для региона.

Удар по нефтебазе РФ. Фото: из открытых источников

ЧП на нефтебазе подтвердил в ночь на 25 июня глава Красноармейского района Александр Харитонов. В российском мессенджере "Макс" он написал, что на нефтебазу упали обломки сбитого дрона.

"В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы", — передают OSINT-каналы слова чиновника.

Харитонов подтвердил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев воздержался от комментариев о случившемся.

Известно, что Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающим поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров.

Стоит отметить, Крым в ночь на 25 июня также массово накрыли летевшие на полуостров со всех сторон беспилотники. В городах и населенных пунктах фиксировали взрывы и отключение электроэнергии.

Первомайский, Красноперекопский, Симферопольский районы, собственно Симферополь и Севастополь, Евпатория и Ялта – это еще далеко не все локации, где зафиксированы полеты дронов и взрывы.

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