У росіян знову пропущений: який важливий об'єкт у вогні

Краснодарський край РФ опинився під масованою атакою безпілотників. Внаслідок чого спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону.

Удар по нафтобазі РФ. Фото: з відкритих джерел

НП на нафтобазі підтвердив у ніч на 25 червня голова Червоноармійського району Олександр Харитонов. У російському месенджері "Макс" він написав, що на нафтобазу впали уламки збитого дрону.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА на Полтавській нафтобазі сталося займання. На місці працюють екстрені та оперативні служби", — передають OSINT-канали слова чиновника.

Харитонов підтвердив, що рух автодорогою, що з'єднує станницю Полтавську та хутір Трудоболіківський, тимчасово перекрито.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв утримався від коментарів про те, що сталося.

Відомо, що Полтавська нафтобаза є регіональним об'єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.

Варто зазначити, Крим у ніч на 25 червня також масово накрили безпілотники, що летіли на півострів з усіх боків. У містах та населених пунктах фіксували вибухи та відключення електроенергії.

Першотравневий, Красноперекопський, Сімферопольський райони, власне Сімферополь та Севастополь, Євпаторія та Ялта – це ще далеко не всі локації, де зафіксовано польоти дронів та вибухи.

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