У Шойгу отчитались об очередных ударах по Украине

Министерство обороны РФ во вторник, 30 мая, отчиталось об ударах якобы по "центрам принятия решений" на территории Украины. Как говорится в отчете МО РФ в официальном Telegram-канале, для проведения этой операции применялось высокоточное оружие большой дальности.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения", — говорится в отчете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Минобороны отмечает, что это были не просто штабы ВСУ, а в них под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

"Все назначенные объекты поражены", — говорится в отчете оккупантов.

Согласно информации Воздушных Сил, минувшей ночью Россия запустила на Киев 31 дрон-камикадзе с разных направлений в несколько волн. Украинская ПВО сумела сбить 29 единиц.

Отметим, между тем сегодня неспокойно было и в Москве. Столица РФ подверглась массированной атаке дроны: судя по паническим реакция, москвичи такого не ожидали.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему российский диктатор Владимир Путин спешит с выборами на оккупированных украинских территориях – что это даст Кремлю.

Также издание "Комментарии" сообщало – топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве.



