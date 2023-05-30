У Шойгу отчитались об очередных ударах по Украине

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Кравцев Сергей
Министерство обороны РФ во вторник, 30 мая, отчиталось об ударах якобы по "центрам принятия решений" на территории Украины. Как говорится в отчете МО РФ в официальном Telegram-канале, для проведения этой операции применялось высокоточное оружие большой дальности.
Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников
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Минобороны отмечает, что это были не просто штабы ВСУ, а в них под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.
Согласно информации Воздушных Сил, минувшей ночью Россия запустила на Киев 31 дрон-камикадзе с разных направлений в несколько волн. Украинская ПВО сумела сбить 29 единиц.
Отметим, между тем сегодня неспокойно было и в Москве. Столица РФ подверглась массированной атаке дроны: судя по паническим реакция, москвичи такого не ожидали.
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Также издание "Комментарии" сообщало – топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве.
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