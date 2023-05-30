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У Шойгу отчитались об очередных ударах по Украине

Минобороны РФ уже традиционно утверждает о точном попадании и ударах по центрам принятия решений в Украине

сегодня, 16:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Министерство обороны РФ во вторник, 30 мая, отчиталось об ударах якобы по "центрам принятия решений" на территории Украины. Как говорится в отчете МО РФ в официальном Telegram-канале, для проведения этой операции применялось высокоточное оружие большой дальности.

У Шойгу отчитались об очередных ударах по Украине

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения", — говорится в отчете.


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Минобороны отмечает, что это были не просто штабы ВСУ, а в них под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

"Все назначенные объекты поражены", — говорится в отчете оккупантов.

Согласно информации Воздушных Сил, минувшей ночью Россия запустила на Киев 31 дрон-камикадзе с разных направлений в несколько волн. Украинская ПВО сумела сбить 29 единиц.

Отметим, между тем сегодня неспокойно было и в Москве. Столица РФ подверглась массированной атаке дроны: судя по паническим реакция, москвичи такого не ожидали.

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Также издание "Комментарии" сообщало – топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве.




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Источник: https://t.me/mod_russia/26973
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