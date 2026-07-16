"У вас остался месяц": в СНБО обратились к россиянам с тревожным предупреждением

В Кремле готовятся к новой волне принудительной мобилизации, а у россиян призывного возраста есть ограниченное время, чтобы покинуть страну. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По его оценке, потенциальным мобилизованным остается примерно один месяц для выезда за пределы России. После этого власти РФ могут прибегнуть к жестким ограничениям на пересечение границы для мужчин призывного возраста, чтобы обеспечить проведение масштабного осеннего призыва.

В Центре противодействия дезинформации считают, что таким образом Кремль будет пытаться компенсировать значительные потери личного состава, которые российская армия понесет во время войны против Украины. По словам Коваленко, власти РФ фактически рассматривают собственных граждан как ресурс для пополнения фронта, несмотря на масштабы боевых потерь.

Глава ЦПИ также обратил внимание на крайне низкие шансы новобранцев выжить после попадания на передовую. По его словам, средняя продолжительность жизни российского военного непосредственно на линии боевого столкновения составляет всего от 15 до 30 минут.

Андрей Коваленко призвал не надеяться, что мобилизация обойдет большинство населения. По его мнению, после закрытия границ россияне фактически окажутся перед выбором между принудительной отправкой на фронт или уголовным преследованием за уклонение от службы.

По оценкам украинской стороны, Кремль уже завершает подготовку нового этапа мобилизационной кампании, которая должна обеспечить российскую армию дополнительными резервами для продолжения боевых действий.

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