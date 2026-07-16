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"У вас залишився місяць": у РНБО звернулися до росіян із тривожним попередженням

У Центрі протидії дезінформації прогнозують закриття кордонів РФ і масштабну мобілізацію вже восени

16 липня 2026, 12:04
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Кравцев Сергей

У Кремлі готуються до нової хвилі примусової мобілізації, а росіяни призовного віку мають обмежений час, щоб залишити країну. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"У вас залишився місяць": у РНБО звернулися до росіян із тривожним попередженням

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, потенційним мобілізованим залишається приблизно один місяць для виїзду за межі Росії. Після цього влада РФ може вдатися до жорстких обмежень на перетин кордону для чоловіків призовного віку, щоб забезпечити проведення масштабного осіннього призову.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що таким чином Кремль намагатиметься компенсувати значні втрати особового складу, яких російська армія зазнає під час війни проти України. За словами Коваленка, влада РФ фактично розглядає власних громадян як ресурс для поповнення фронту, не зважаючи на масштаби бойових втрат.

Очільник ЦПД також звернув увагу на вкрай низькі шанси новобранців вижити після потрапляння на передову. За його словами, середня тривалість життя російського військового безпосередньо на лінії бойового зіткнення становить лише від 15 до 30 хвилин.

Андрій Коваленко закликав не сподіватися, що мобілізація омине більшість населення. На його думку, після закриття кордонів росіяни фактично опиняться перед вибором між примусовою відправкою на фронт або кримінальним переслідуванням за ухилення від служби.

За оцінками української сторони, Кремль уже завершує підготовку до нового етапу мобілізаційної кампанії, яка має забезпечити російську армію додатковими резервами для продовження бойових дій.

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Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10983
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