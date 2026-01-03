logo

Россия У Z-блоггеров истерика из-за операции США против Мадуро: что произошло
НОВОСТИ

У Z-блоггеров истерика из-за операции США против Мадуро: что произошло

Российские провоенные блоггеры завидуют эффективности американских военных

3 января 2026, 17:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В российском сегменте Telegram вспыхнула настоящая истерика после молниеносной операции США по задержанию самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Часть прокремлевских блоггеров открыто увлекается эффективностью американских военных, другие — с негодованием признают полную беспомощность России в подобных сценариях.

У Z-блоггеров истерика из-за операции США против Мадуро: что произошло

Путин и Мадуро. Фото: из открытых источников

Z-канал "Военный осведомитель" отмечает, что операция США имела четко ограниченную цель: захват Мадуро. По его словам, американские силы "пробили коридор" для пролета вертолетов со спецназовцами, оперативно задержали цель и немедленно покинули территорию Венесуэлы. Авторы канала называют это "эталонной СВО" – быстрой и результативной.

Подобную оценку дает и канал "Два майора". Там признают, что операция была проведена грамотно и именно так, по их мнению, когда-то планировалась российская война против Украины – краткая и эффективная.

"Вряд ли кто-то рассчитывал воевать годами", — пишут авторы.

В то же время, другие пропагандистские ресурсы реагируют с тревогой. Канал "Сводки ополчения Новороссии" заявляет, что "так же могут угнать и Путина". Z-блогер и корреспондент "Известий" Александр Сладков иронизирует, что "пока только венесуэльского", но сам факт события его явно беспокоит.

Бывший украинский депутат-беглец Олег Царев выражает обеспокоенность возможным контролем США над нефтяными запасами Венесуэлы, что, по его словам, может обрушить мировые цены и ударить по российскому бюджету.

А канал неонацистской группировки "ДШРГ Русич", воюющей на стороне РФ в Украине, вообще предлагает Кремлю нанимать американских генералов и планировщиков, признавая провал собственного военного руководства после четырех лет войны.

Читайте на портале "Комментарии" — в МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы 3 января и выразили глубокую обеспокоенность.




