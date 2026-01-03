logo_ukra

BTC/USD

89925

ETH/USD

3100.39

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Z-блогерів істерика через операцію США проти Мадуро: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

У Z-блогерів істерика через операцію США проти Мадуро: що сталося

Російські провоєнні блогери заздрять ефективності американських військових

3 січня 2026, 17:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У російському сегменті Telegram спалахнула справжня істерика після блискавичної операції США із затримання самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Частина прокремлівських блогерів відкрито захоплюється ефективністю американських військових, інші — з обуренням визнають повну безпорадність Росії в подібних сценаріях.

У Z-блогерів істерика через операцію США проти Мадуро: що сталося

Путін та Мадуро. Фото: із відкритих джерел

Z-канал "Военный осведомитель" зазначає, що операція США мала чітко обмежену мету: захоплення Мадуро. За його словами, американські сили "пробили коридор" для прольоту гелікоптерів зі спецпризначенцями, оперативно затримали ціль і негайно залишили територію Венесуели. Автори каналу називають це "еталонною СВО" — швидкою та результативною.

Подібну оцінку дає й канал "Два майора". Там визнають, що операція була проведена грамотно й саме так, на їхню думку, колись планувалася російська війна проти України – коротка та ефективна. 

"Навряд чи хтось розраховував воювати роками", — пишуть автори.

Водночас інші пропагандистські ресурси реагують із тривогою. Канал "Сводки ополчения Новороссии" заявляє, що "так само можуть викрасти й Путіна". Z-блогер і кореспондент "Вестей" Олександр Сладков іронізує, що "поки тільки венесуельського", але сам факт події його явно непокоїть.

Колишній український депутат-утікач Олег Царьов висловлює занепокоєння можливим контролем США над нафтовими запасами Венесуели, що, за його словами, може обвалити світові ціни та вдарити по російському бюджету.

А канал неонацистського угруповання "ДШРГ Русич", яке воює на боці РФ в Україні, взагалі пропонує Кремлю наймати американських генералів і планувальників, визнаючи провал власного військового керівництва після чотирьох років війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у МЗС Росії засудили збройну агресію США проти Венесуели 3 січня і висловили глибоке занепокоєння.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини