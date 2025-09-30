У Запада окончательно лопнуло терпение по отношению к Путину: озвучены громкие планы

В последние недели Владимир Путин активизировался против Европы, применяя волну беспилотных летательных аппаратов, кибератак и кампаний по дезинформации. Целью координации было подорвать стабильность Западного мира и посеять сомнения среди европейских граждан относительно целесообразности поддержки Украины. Однако сейчас западные союзники начинают находить эффективные методы реагирования на агрессивные действия Кремля, сообщает The Times.

По словам издания, поворотный момент в Европе наступил в Молдове в минувший уик-энд, когда несмотря на мощное влияние России, большинство населения проголосовало за сохранение проевропейского курса. Аналогичные настроения все больше распространяются по всему континенту.

Сегодня ответ Запада имеет три основных составляющих.

Во-первых, объявлено о создании "беспилотной стены" для защиты восточного фланга НАТО от российской агрессии. В эту систему будут входить современные британские беспилотники, а Польша вместе с союзниками будут усиливать охрану границы с Беларусью.

Во-вторых, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен представить на предстоящем саммите ЕС в Копенгагене план использования замороженных российских активов для предоставления Украине беспроцентного кредита на сумму 160 миллиардов долларов. Эта инициатива может кардинально изменить баланс сил и будет стимулировать закупку украинской стороной европейского оружия.

В-третьих, Евросоюз готовится ввести 19 пакет санкций, направленный против российской нефтяной и газовой отрасли. Этот шаг сочетается с дальними ударами Украины по российской инфраструктуре — нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям и насосным станциям.

Конечно, эти меры не гарантируют скорой победы в войне, а план Мерца по активам требует времени на юридическое оформление и зависит от того, согласится ли Россия возместить ущерб Украине.

Однако The Times подчеркивает, что совместные и решительные действия Запада заслуживают поддержки и являются важным сигналом для Кремля.

