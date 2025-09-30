У Заходу остаточно лопнуло терпіння щодо Путіна: озвучено гучні плани

Протягом останніх тижнів Володимир Путін активізувався проти Європи, застосовуючи хвилю безпілотних літальних апаратів, кібератак і кампаній з дезінформації. Ця координація мала на меті підірвати стабільність Західного світу та посіяти сумніви серед європейських громадян щодо доцільності підтримки України. Проте зараз західні союзники починають знаходити ефективні методи реагування на агресивні дії Кремля, повідомляє The Times.

За словами видання, поворотний момент у Європі настав у Молдові минулого уїк-енду, коли незважаючи на потужний вплив Росії, більшість населення проголосувала за збереження проєвропейського курсу. Аналогічні настрої дедалі більше поширюються по всьому континенту.

Сьогодні відповідь Заходу має три основні складові.

По-перше, оголошено про створення "безпілотної стіни" для захисту східного флангу НАТО від російської агресії. У цю систему входитимуть сучасні британські безпілотники, а Польща разом із союзниками посилюватимуть охорону кордону з Білоруссю.

По-друге, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір представити на майбутньому саміті ЄС у Копенгагені план щодо використання заморожених російських активів для надання Україні безвідсоткового кредиту на суму 160 мільярдів доларів. Ця ініціатива може кардинально змінити баланс сил і стимулюватиме закупівлю українською стороною європейської зброї.

По-третє, Євросоюз готується ввести 19-й пакет санкцій, спрямований проти російської нафтової та газової галузі. Цей крок поєднується з дальніми ударами України по російській інфраструктурі — нафтопереробних заводах, електростанціях і насосних станціях.

Звичайно, ці заходи не гарантують швидкої перемоги у війні, а план Мерца щодо активів вимагає часу на юридичне оформлення і залежить від того, чи погодиться Росія відшкодувати збитки Україні.

Проте The Times підкреслює, що спільні та рішучі дії Заходу заслуговують на підтримку і є важливим сигналом для Кремля.

