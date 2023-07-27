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У Зеленского рассказали, зачем на самом деле Кремлю понадобился саммит Россия – Африка

Михаил Подоляк, говоря о саммите Россия - Африка, заявил, что Кремль решил показать континенту "кто хозяин"

сегодня, 15:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль, организовавший саммит Россия – Африка, решил показать африканскому континенту "кто хозяин" и кого африканские страны должны беспрекословно слушать и уважать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, зачем на самом деле Кремлю понадобился саммит Россия – Африка

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отметил Подоляк, накануне саммита Россия: остановила "зерновое соглашение", увеличила последствия от засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента, а также унизила образ Африки для пропагандистской картинки собрав "представителей стран, пострадавших" от ее же поступков и шантажа.


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"Это все абсолютно предсказуемо и вполне соответствует стратегии российской внешней политики: никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей — только подчинение, унижение и диктат. Время сопротивляться российскому примитивизму. Время объявить Африку свободной от российского диктата. Время обеспечить свободу вывоза зерна без участия России", — написал советник главы Офиса президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин пытается подкупить Африку после блокирования "зернового соглашения": о чем заявил диктатор.                              

Также издание "Комментарии" сообщало – мятежник Евгений Пригожин внезапно всплыл на путинском саммите "Россия-Африка".

Ранее "Комментарии" писали — новые угрозы России в Черном море: достаточно ли реагирует Запад – чего можно ждать от союзников. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему изданию.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1683039329629749248?t=T3UuxzvMIPOZlWljo7Js4Q&s=19
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