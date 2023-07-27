У Зеленского рассказали, зачем на самом деле Кремлю понадобился саммит Россия – Африка

Кремль, организовавший саммит Россия – Африка, решил показать африканскому континенту "кто хозяин" и кого африканские страны должны беспрекословно слушать и уважать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отметил Подоляк, накануне саммита Россия: остановила "зерновое соглашение", увеличила последствия от засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента, а также унизила образ Африки для пропагандистской картинки собрав "представителей стран, пострадавших" от ее же поступков и шантажа.

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"Это все абсолютно предсказуемо и вполне соответствует стратегии российской внешней политики: никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей — только подчинение, унижение и диктат. Время сопротивляться российскому примитивизму. Время объявить Африку свободной от российского диктата. Время обеспечить свободу вывоза зерна без участия России", — написал советник главы Офиса президента.

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