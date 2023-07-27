У Зеленского рассказали, зачем на самом деле Кремлю понадобился саммит Россия – Африка

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Кравцев Сергей
Кремль, организовавший саммит Россия – Африка, решил показать африканскому континенту "кто хозяин" и кого африканские страны должны беспрекословно слушать и уважать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Как отметил Подоляк, накануне саммита Россия: остановила "зерновое соглашение", увеличила последствия от засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента, а также унизила образ Африки для пропагандистской картинки собрав "представителей стран, пострадавших" от ее же поступков и шантажа.
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Также издание "Комментарии" сообщало – мятежник Евгений Пригожин внезапно всплыл на путинском саммите "Россия-Африка".
Ранее "Комментарии" писали — новые угрозы России в Черном море: достаточно ли реагирует Запад – чего можно ждать от союзников. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему изданию.
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