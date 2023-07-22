У Зеленского заявили, что Путин готовит новую армию, но не для отправки в Украину

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин всерьез опасается волнений внутри страны. Именно поэтому распорядился готовить новую армию из Росгвардии для использования внутри своего государства. Вот только он не учел одну проблему – сейчас уже в России нельзя никому доверять. Даже новосозданная армия спустя какое-то время станет бунтовать и повернет оружие в сторону Кремля. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП не сомневается в том, что мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина далеко не последний в России. Ошибочно полагать, что он закончился победой путинского режима, который еще больше укрепился. На самом деле произошедшее месяц назад в России проявило слабость кремлевского режима. Это поняли все те, кто собирался выступать против Путина, но не решался этого сделать раньше.
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Подоляк считает, что в России пока еще не сформировалась политическая группа, которая "могла бы перехватить власть и стать вместо Путина".
Подоляк также обратил внимание на то, что Путин сейчас делает с Росгвардией, передавая туда не только тяжелое вооружение, но и спецназ.
Причиной, по которой даже Росгвардия восстанет против руководителя Кремля, является то, что в России любят "сильного царя", объяснил Подоляк.
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