У Зеленского заявили, что Путин готовит новую армию, но не для отправки в Украину

Президент России Владимир Путин всерьез опасается волнений внутри страны. Именно поэтому распорядился готовить новую армию из Росгвардии для использования внутри своего государства. Вот только он не учел одну проблему – сейчас уже в России нельзя никому доверять. Даже новосозданная армия спустя какое-то время станет бунтовать и повернет оружие в сторону Кремля. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП не сомневается в том, что мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина далеко не последний в России. Ошибочно полагать, что он закончился победой путинского режима, который еще больше укрепился. На самом деле произошедшее месяц назад в России проявило слабость кремлевского режима. Это поняли все те, кто собирался выступать против Путина, но не решался этого сделать раньше.

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"Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен... не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но он не хотел зайти в Москву и забрать власть", — считает Михаил Подоляк.

Подоляк считает, что в России пока еще не сформировалась политическая группа, которая "могла бы перехватить власть и стать вместо Путина".

"Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то себе забирать. И вот это будет революционный процесс в РФ", — прогнозирует он.

Подоляк также обратил внимание на то, что Путин сейчас делает с Росгвардией, передавая туда не только тяжелое вооружение, но и спецназ.

"Он хочет создать на базе Росгвардии вторую армию, снова таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна была бы защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина", — сказал советник руководителя ОП.

Причиной, по которой даже Росгвардия восстанет против руководителя Кремля, является то, что в России любят "сильного царя", объяснил Подоляк.

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не принимающий решения, который убегает. РФ его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", — отметил он.

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