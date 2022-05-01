logo

BTC/USD

38449.41

ETH/USD

2832.00

LTC/USD

100.38

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У жителей российского Белгорода началась паника – пишут о взрывах в городе
commentss НОВОСТИ Все новости

У жителей российского Белгорода началась паника – пишут о взрывах в городе

В Белгороде повалил густой дым

1 мая 2022, 15:53 comments2252
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", жители приграничной с Украиной российской Белгородской области начали жаловаться в соцсети, что в области очень неспокойно, растут панические настроения. В частности, в самом Белгороде горожане слышали серию "хлопков" неустановленного происхождения, а перед этим выкладывали в соцсеть видео, как над городом кружили российские вертолеты.

У жителей российского Белгорода началась паника – пишут о взрывах в городе

Взрывы в Белгороде. Фото: из открытых источников

Позже в местных группах в соцсети появились фото, на которых виден столп повалившего серого дыма за жилищным сектором. Что точно взорвалось – неизвестно. Некоторые пользователи допускают, что вновь горит нефтебаза или какой-то склад. Есть даже такие граждане, которые уже призывают бежать в бомбоубежища. Ориентировочно дым заметили в 14.30. 

Отметим, панические настроения начали одолевать жителей приграничных с Украиной российских регионов после того, как прошла серия взрывов сразу в трех областях – Курской, Брянской и Белгородской. Тогда после ночных взрывов стало известно, что были взорваны склады с боеприпасами, а также подорваны нефтебазы, в результате чего пожар охватил резервуары с топливом.

Также издание "Комментарии" сообщало – благодаря профессиональной работе украинских спецслужб удалось предотвратить очередную провокацию российских военных с многочисленными жертвами среди мирного населения. Россия пыталась повторить операцию по сбитию пассажирского самолета, которую уже провела в небе над Донбассом, сбив малазийский Боинг. Теперь же россияне хотели сбить пассажирский самолет в небе над Россией или Беларусью, после чего обвинить в произошедшем Украину. 

У жителей российского Белгорода началась паника – пишут о взрывах в городе - фото 2

У жителей российского Белгорода началась паника – пишут о взрывах в городе - фото 3



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!