У жителей российского Белгорода началась паника – пишут о взрывах в городе

Как передает портал "Комментарии", жители приграничной с Украиной российской Белгородской области начали жаловаться в соцсети, что в области очень неспокойно, растут панические настроения. В частности, в самом Белгороде горожане слышали серию "хлопков" неустановленного происхождения, а перед этим выкладывали в соцсеть видео, как над городом кружили российские вертолеты.

Взрывы в Белгороде. Фото: из открытых источников

Позже в местных группах в соцсети появились фото, на которых виден столп повалившего серого дыма за жилищным сектором. Что точно взорвалось – неизвестно. Некоторые пользователи допускают, что вновь горит нефтебаза или какой-то склад. Есть даже такие граждане, которые уже призывают бежать в бомбоубежища. Ориентировочно дым заметили в 14.30.

Отметим, панические настроения начали одолевать жителей приграничных с Украиной российских регионов после того, как прошла серия взрывов сразу в трех областях – Курской, Брянской и Белгородской. Тогда после ночных взрывов стало известно, что были взорваны склады с боеприпасами, а также подорваны нефтебазы, в результате чего пожар охватил резервуары с топливом.

Также издание "Комментарии" сообщало – благодаря профессиональной работе украинских спецслужб удалось предотвратить очередную провокацию российских военных с многочисленными жертвами среди мирного населения. Россия пыталась повторить операцию по сбитию пассажирского самолета, которую уже провела в небе над Донбассом, сбив малазийский Боинг. Теперь же россияне хотели сбить пассажирский самолет в небе над Россией или Беларусью, после чего обвинить в произошедшем Украину.









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