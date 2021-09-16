Убил трех человек: в сети опубликовали кадры подрыва отдела полиции под Воронежем

Незнакомый злоумышленник в камуфляже пытался взорвать управления полиции в населенном пункте Лиски Воронежской области Российской Федерации. Видеоролик с места преступления появился в Telegram канал Life Shot.

Человек в униформе убил трех человек (скриншот с видео)

В кадре — агрессивный человек, который подорвал двери офиса воронежских полицейских. Теперь он хочет дальше закинуть внутрь ОВД гранату.

Представители Следственного комитета России связывают недавнюю трагедию в соседнем населенном пункте, где этот преступник в результате ссоры уничтожил семью своих знакомых, со взрывом в полицейском участке.

Ими уже предварительно установлено, что злоумышленник лишил жизни всех членов семьи, с которыми дружил. После этого бросил гранату внутрь помещения ОВД России, в райцентре Лиски Воронежской области. Один из сотрудников патрульно-постовой службы получил ранение в голень правой ноги от осколков гранаты, которая взорвалась. Оно средней тяжести и не угрожает жизни полицейского.

Уголовные дела расследуются по следующим статьям: 105 "убийство двух или более лиц"; "Убийство малолетнего"; 222 "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия"; 222.1 "незаконное приобретение, хранение, ношение взрывных устройств"; 317 "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в России на туристок упал ледник. Как стало известно, трагедия произошла в Карачаево-Черкесии. Сообщается, что вблизи популярного горнолыжного курорта Домбай на высоте более двух тысяч метров группа туристов, состоящая из шести женщин, в сопровождении гида остановилась на привал.

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