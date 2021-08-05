Убивали и ели людей: в Москве полиция поймала семью сатанистов

Столицу России всколыхнуло страшное признание семейной пары, которую задержала полицию. Супруги признались, что совершали ритуальные убийства, в которых так же имел место и каннибализм. Об этом сообщает издание "УНИАН", ссылаясь на Telegram-канал "Mash на Мойке".

В Москве задержали сатанистов. Фото "Mash на Мойке"

По данным источника, супругов задержали за наркотики. Но уже в отделении полиции они стали рассказывать информация, которая повергла в шок правоохранителей. Как оказалось, пять лет назад пара совершала убийства на территории Карелии и Ленинградской области.

Самое первое убийство было совершено в 2016 году. Тогда супруги познакомились с парнем по имени Платон, который проживал в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что Платон увлекался эзотерикой, так же как и его новые знакомые. Некоторое время спустя новые друзья позвали его якобы в поход, но уже тогда знали, что живым парень домой не вернется. Родственники погибшего рассказали, что он вышел из дома в тот день, доехал до Приозерска и связь с ним оборвалась.

Известно также о еще одном случае. Только теперь от рук сатанистов погибла молодая девушка, в том же 2016 году. Новая знакомая убийц поехала с ними в Карелию. Как выяснилось, она познакомилась со своим убийцей в клубе. Девушка влюбилась в него и даже поклялась, что во славу Сатаны убьет вместе с ним человека в лесу. Но позже она же сама и стала его жертвой.

Задержанная пара призналась в двух убийства. Кроме того они отметили, что расчленяли тела своих жертв и даже употребляли в пищу. Было установлено, что супруги состояли в секте. Помимо них задержали еще десять ее участников. Нескольких вскоре отпустили.

У семьи сатанистов есть двое детей. Однако они не проживают со своими родителями. Их тетя забрала их к себе и оформила опекунство.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Москве мужчина выбросил из окна своего двухлетнего сына. Также издание сообщало о том, что в Индии священник убил и кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей.

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