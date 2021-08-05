logo
Русский Українська

BTC/USD

39276.31

ETH/USD

2772.58

LTC/USD

141.26

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Убивали и ели людей: в Москве полиция поймала семью сатанистов
commentss НОВОСТИ Все новости

Убивали и ели людей: в Москве полиция поймала семью сатанистов

Жестоких убийц и каннибалов изначально поймали за другое преступление

сегодня, 18:38
Автор:

Денис Подставной

Столицу России всколыхнуло страшное признание семейной пары, которую задержала полицию. Супруги признались, что совершали ритуальные убийства, в которых так же имел место и каннибализм. Об этом сообщает издание "УНИАН", ссылаясь на Telegram-канал "Mash на Мойке".

Убивали и ели людей: в Москве полиция поймала семью сатанистов

В Москве задержали сатанистов. Фото "Mash на Мойке"

По данным источника, супругов задержали за наркотики. Но уже в отделении полиции они стали рассказывать информация, которая повергла в шок правоохранителей. Как оказалось, пять лет назад пара совершала убийства на территории Карелии и Ленинградской области. 

Самое первое убийство было совершено в 2016 году. Тогда супруги познакомились с парнем по имени Платон, который проживал в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что Платон увлекался эзотерикой, так же как и его новые знакомые. Некоторое время спустя новые друзья позвали его якобы в поход, но уже тогда знали, что живым парень домой не вернется. Родственники погибшего рассказали, что он вышел из дома в тот день, доехал до Приозерска и связь с ним оборвалась.

Известно также о еще одном случае. Только теперь от рук сатанистов погибла молодая девушка, в том же 2016 году. Новая знакомая убийц поехала с ними в Карелию. Как выяснилось, она познакомилась со своим убийцей в клубе. Девушка влюбилась в него и даже поклялась, что во славу Сатаны убьет вместе с ним человека в лесу. Но позже она же сама и стала его жертвой. 

Задержанная пара призналась в двух убийства. Кроме того они отметили, что расчленяли тела своих жертв и даже употребляли в пищу. Было установлено, что супруги состояли в секте. Помимо них задержали еще десять ее участников. Нескольких вскоре отпустили. 

У семьи сатанистов есть двое детей. Однако они не проживают со своими родителями. Их тетя забрала их к себе и оформила опекунство.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Москве мужчина выбросил из окна своего двухлетнего сына. Также издание сообщало о том, что в Индии священник убил и кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mashmoyka/7359
Теги:
comments

Обусуждения

Шеф - повар

сегодня, 18:03

Ели русских? То пусть кушают, русских можно!!!, приятного им аппетита! Было бы не плохо, если бы съели Путина. Вот бы одолжение всему цивилизованному Миру сделали. Ээээх, рано взяли пару...

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ