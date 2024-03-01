Участник войны против Украины убил лучшего учителя РФ

В якутской деревне Кутана ранее судимый Виктор Саввинов, вернувшийся с российско-украинской войны, проломил ломом голову мужчине, с которым выпивал, а после этого в частном доме зарубил 64-летнюю Валентину Федорову — победительницу конкурса "Лучший учитель России".

В РФ участник войны снова совершил убийство. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, мужчина на почве старых оскорблений нанес учительнице удары топором по голове.

Сообщается, что после совершенного преступления мужчина попытался поджечь дом убитой и скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан полицейским.

Отмечается, что 35-летний Виктор Саввинов ранее отбывал заключение за причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, угон машин, угрозу убийством, разбой и покушение на грабеж. В последний раз мужчину заключили в тюрьму на 11 лет за жестокое убийство женщины в 2020 году, однако в колонии он завербовался на войну с Украиной, а в 2023 году вернулся в родную деревню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.