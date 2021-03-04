Штаб Навального заявил о подготовке новых акций протеста

Штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал новые протестные акции на улицах России в поддержку заключенного политика, однако конкретики в сообщении не приводится. Об этом сообщает издание ZnaK.

Алексей Навальный - фото из открытых источников

"Следующую акцию за свободу Навального мы обещали провести весной. Наступил март, а значит, нам надо поторопиться. Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем. Наш следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых", — заявили в штабе.

Напомним, что в конце января в России прошли масштабные протесты сторонников Навального и не менее масштабные задержания их участников. Первые акции протеста прошли в восточных регионах России — Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Впоследствии волна протестов распространилась на всю территорию страны. Общее количество городов, которые восстали против режима — 93. Эксперты проанализировали результаты акций и дали свой прогноз на дальнейшее развитие событий — как внутри РФ, так и по реакции Запада.

Накануне также стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Кремля немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Однако в Московском суде заявили, что ЕСПЧ не является вышестоящим судом для Российской Федерации и не имеет права давать какие-то советы и указания. В связи с этим ЕС и США приняли решение подготовить санкции против Кремля. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько эффективными будут эти ограничения в отношении Российской Федерации и к каким последствиям они могут привести.

















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